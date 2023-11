Το παρασκήνιο του βρετανικού unfair: Η ενόχληση Μητσοτάκη, το τηλεφώνημα και η έκτακτη σύσκεψη

Χθες το απόγευμα, την ώρα που στην ελληνική πρεσβεία ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επικεφαλής των Εργατικών Σερ Κιρ Στάρμερ, το κινητό της διευθύντριας του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Άννας Μαρία Μπούρα χτύπησε. Αφού βγήκε από την αίθουσα της συνάντησης, η κυρία Μπούρα άκουσε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, Μάθιου Λοτζ, να της λέει ότι το ραντεβού του κ. Μητσοτάκη με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ που είχε προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι δεν θα μπορούσε να γίνει εν τέλει.

Όταν η κυρία Μπούρα ρώτησε ποιος είναι ο λόγος της ακύρωσης την τελευταία στιγμή, ο κ. Λοτζ επικαλέστηκε, ακολουθώντας προφανώς τις οδηγίες της Downing Street, μια έκτακτη αλλαγή στο πρόγραμμα του κ. Σούνακ. Γρήγορα, πάντως, κατά τη διάρκεια αυτής της μάλλον αμήχανης επικοινωνίας, κατέστη σαφές ότι ο πραγματικός λόγος της ακύρωσης ήταν η ενόχληση του πρωθυπουργικού γραφείου της Μεγάλης Βρετανίας για τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης αναφορικά με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα στην εκπομπή της Λόρα Κίνσμπεργκ στο BBC One το πρωί της Κυριακής, μια εκπομπή που θεωρείται από τις πιο έγκριτες σε θέματα πολιτικής και έχει μεγάλη τηλεθέαση. Η αποκάλυψη του πραγματικού λόγου της ακύρωσης, άλλωστε, έκανε το Μέγαρο Μαξίμου να απορρίψει διαρρήδην την αντιπρόταση της Downing Street ο κ. Μητσοτάκης να δει αντί του κ. Σούνακ τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Όλιβερ Ντάουντεν.

“If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?”

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about “reunification” not “ownership”

#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR

— BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2023