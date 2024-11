Τα πανεπιστήμια της Κύπρου έρχονται στην Ελλάδα

Το τεράστιο ενδιαφέρον, που υπάρχει από τους Έλληνες μαθητές και τους γονείς τους για τις σπουδές στην Κύπρο, φέρνει όλα τα ΑΕΙ του νησιού στη χώρα μας.

Συνολικά 12 πανεπιστήμια (δημόσια και ιδιωτικά) θα παρουσιάσουν, σε δύο εκθέσεις, που θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα αντικείμενα των σπουδών που προσφέρουν, τις υποτροφίες, τα προγράμματα στέγασης και σίτισης κ.α.

Η συμμετοχή στις εκθέσεις είναι δωρεάν και αποτελεί μοναδική ευκαιρία για μαθητές, προπτυχιακούς φοιτητές, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν από κοντά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα Κυπριακά Πανεπιστήμια και να λάβουν εξειδικευμένη πληροφόρηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου. Το Εμπορικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνουν εκθέσεις Κυπριακών Πανεπιστημίων σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, 23 & 25 Νοεμβρίου 2024. Πρόγραμμα Εκθέσεων Αθήνα: Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024, Ώρες: 10.00-13.00 & 15.00-19.00. Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ξενοφώντος 2α, Σύνταγμα-1ος όροφος). Θεσσαλονίκη: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024| Ώρες: 16.00-20.00 Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE, Αριστοτέλους 9 . Απαραίτητη η εγγραφή σας: www.studyincyprus.gr

Ποια πανεπιστήμια θα λάβουν μέρος στην έκθεση

Συμμετέχουν τα παρακάτω 12 Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Frederick University Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου University of Central Lancashire UCLan Cyprus Philips University University of Limassol Αmerican University of Beirut The Cyprus Institute Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (The Cyprus Institute of Neurology and Genetics). Εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων θα σας ενημερώσουν για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα, τη διαμονή, τη συμπλήρωση της αίτησης, τις υποτροφίες και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει! Μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου από την Λειτουργό Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού του Υπουργείου, Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κα Γαβριέλλα Γιακουμή. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές Online: www.studyincyprus.gr

100+ Κλάδοι σπουδών

Eκπρόσωποι των ιδρυμάτων θα ενημερώσουν για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα, τη διαμονή, τη συμπλήρωση της αίτησης και τις υποτροφίες.

Επιλέγοντας να φοιτήσει κάποιος στην Κύπρο θα απολαύσει τις υπηρεσίες και θα έχει την υποστήριξη των ΑΕΙ σε θέματα:

Στέγασης & σίτισης

Προσωπικού ακαδημαϊκού συμβούλου

Οικονομικής βοήθειας

Συμμετοχής σε ομίλους τέχνης και αθλητισμού

Απόκτησης υποτροφιών

Στήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Ευκαιριών εργοδότησης εντός και εκτός των πανεπιστημίων

Συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών

Δώδεκα Ιδρύματα Ανώτερης εκπαίδευσης

Όλα τα πτυχία των κυπριακών πανεπιστημίων, αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος μέσω υποβολής της σχετικής αίτησης στο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου αποτελούνται από τα Δημόσια Πανεπιστήμια, τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.