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Η λίστα με τα ΦΕΚ 103 προπτυχιακών τμημάτων των 17 ΑΕΙ της χώρας

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/06/2024Τελευταία ενημέρωση: 25/06/2024
Ανάγνωση 3 λεπτών
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Η λίστα με τα ΦΕΚ των 103  διαπιστωτικών αποφάσεων χορήγησης integrated master. Μέσα σε παρένθεση αναφέρεται το ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης.

Με το συμβολισμό [Π] δηλώνεται ότι το τμήμα είναι παλαιό και δεν υφίσταται πλέον (έχει μετονομαστεί ή έχει καταργηθεί ή έχει απορροφηθεί από άλλα τμήματα ή έχει συγχωνευθεί με άλλα τμήματα).

NOVA

Πρόκειται για τμήματα που ο πρώτος κύκλος   σπουδών   διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ειδικότερα τα 103 τμήματα που χορηγείται , πλέον,  κατευθείαν στους προπτυχιακούς αποφοίτους integrated master, ανά Πανεπιστήμιο, είναι τα εξής:

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)

Mechanical Solutions

2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5443/Β/24.11.2021)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)

4. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΦΕΚ 13/Β/13.1.2020)

5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1774/Β/12.4.2022)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 3524/Β/21.8.2018)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

3. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

4. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

5. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

6. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 4130/Β/20.9.2018)

2. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΦΕΚ 4268/Β/27.9.2018)

4268/Β/27.9.2018)

4. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

5. AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 204/Β/1.2.2019)

7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 204/Β/1.2.2019)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

1. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

5. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

6. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

8. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

9. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [Π] (ΦΕΚ 2906/Β/2.5.2023)

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

5. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

7. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)

9. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5443/Β/24.11.2021)

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ [Π] (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

2. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 388/Β/13.2.2019)

3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 4268/Β/27.9.2018)

5. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

6. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

8. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 1673/Β/14.5.2019)

9. ΘΕΑΤΡΟΥ (ΦΕΚ 1547/Β/7.5.2019)

10. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΕΚ 496/Β/20.2.2019)

11. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 3231/Β/22.8.2019)

12. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 1711/Β/26.4.2021)

13. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 2485/Β/18.4.2023)

14. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΦΕΚ 2177/Β/5.6.2020)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [Π] (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)

4. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΕΚ 5259/Β/23.11.2018)

5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 2318/Β/2.6.2021)

6. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 2106/Β/7.4.2024)

8. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 2222/Β/12.4.2024)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 2945/Β/4.5.2023)

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)

4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Π] (ΦΕΚ 2165/Β/8.4.2024)

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [Π] (ΦΕΚ 2165/Β/8.4.2024)

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [Π] (ΦΕΚ 2165/Β/8.4.2024)

9. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [Π] (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 4374/Β/1.10.2018)

2. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 4374/Β/1.10.2018)

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 390/Β/13.2.2019)

4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 204/Β/1.2.2019)

5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 454/Β/15.2.2019)

6. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 496/Β/20.2.2019)

7. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 496/Β/20.2.2019)

8. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ [Π] (ΦΕΚ 6652/Β/23.11.2023)

9. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 2099/Β/7.4.2024)

10. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΦΕΚ 2129/Β/7.4.2024)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1. ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΦΕΚ 274/Β/7.2.2019)

2. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 2109/Β/2.6.2020)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΕΚ 4268/Β/27.9.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)

4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)

5. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)

6. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 859/Β/5.3.2021)

7. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1946/Β/14.5.2021)

8. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΚ 2835/Β/20.5.2024)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 1920/Β/13.5.2021)
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 1920/Β/13.5.2021)
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1920/Β/13.5.2021)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 2987/Β/8.7.2021)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΦΕΚ 3002/Β/28.5.2024)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 3412/Β/13.6.2024)

3. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3467/Β/17.6.2024)

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