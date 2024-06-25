Η λίστα με τα ΦΕΚ 103 προπτυχιακών τμημάτων των 17 ΑΕΙ της χώρας
Η λίστα με τα ΦΕΚ των 103 διαπιστωτικών αποφάσεων χορήγησης integrated master. Μέσα σε παρένθεση αναφέρεται το ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης.
Με το συμβολισμό [Π] δηλώνεται ότι το τμήμα είναι παλαιό και δεν υφίσταται πλέον (έχει μετονομαστεί ή έχει καταργηθεί ή έχει απορροφηθεί από άλλα τμήματα ή έχει συγχωνευθεί με άλλα τμήματα).
Πρόκειται για τμήματα που ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Ειδικότερα τα 103 τμήματα που χορηγείται , πλέον, κατευθείαν στους προπτυχιακούς αποφοίτους integrated master, ανά Πανεπιστήμιο, είναι τα εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)
2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5443/Β/24.11.2021)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)
4. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΦΕΚ 13/Β/13.1.2020)
5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1774/Β/12.4.2022)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)
2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)
3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 3524/Β/21.8.2018)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)
2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)
3. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)
4. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)
6. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 4130/Β/20.9.2018)
2. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΦΕΚ 4268/Β/27.9.2018)
4268/Β/27.9.2018)
4. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
5. AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 204/Β/1.2.2019)
7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 204/Β/1.2.2019)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
1. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
5. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
6. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
8. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
9. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [Π] (ΦΕΚ 2906/Β/2.5.2023)
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
5. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
7. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
8. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)
9. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5443/Β/24.11.2021)
10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ [Π] (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)
AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
2. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 388/Β/13.2.2019)
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 4268/Β/27.9.2018)
5. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
6. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
8. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 1673/Β/14.5.2019)
9. ΘΕΑΤΡΟΥ (ΦΕΚ 1547/Β/7.5.2019)
10. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΕΚ 496/Β/20.2.2019)
11. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 3231/Β/22.8.2019)
12. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 1711/Β/26.4.2021)
13. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 2485/Β/18.4.2023)
14. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΦΕΚ 2177/Β/5.6.2020)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [Π] (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)
4. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΕΚ 5259/Β/23.11.2018)
5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 2318/Β/2.6.2021)
6. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 2106/Β/7.4.2024)
8. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 2222/Β/12.4.2024)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
1. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 2945/Β/4.5.2023)
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)
4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)
6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Π] (ΦΕΚ 2165/Β/8.4.2024)
7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [Π] (ΦΕΚ 2165/Β/8.4.2024)
8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [Π] (ΦΕΚ 2165/Β/8.4.2024)
9. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [Π] (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 4374/Β/1.10.2018)
2. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 4374/Β/1.10.2018)
3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 390/Β/13.2.2019)
4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 204/Β/1.2.2019)
5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 454/Β/15.2.2019)
6. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 496/Β/20.2.2019)
7. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 496/Β/20.2.2019)
8. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ [Π] (ΦΕΚ 6652/Β/23.11.2023)
9. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 2099/Β/7.4.2024)
10. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΦΕΚ 2129/Β/7.4.2024)
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1. ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΦΕΚ 274/Β/7.2.2019)
2. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 2109/Β/2.6.2020)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΕΚ 4268/Β/27.9.2018)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)
2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)
3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)
4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)
5. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)
6. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 859/Β/5.3.2021)
7. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1946/Β/14.5.2021)
8. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΚ 2835/Β/20.5.2024)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 1920/Β/13.5.2021)
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 1920/Β/13.5.2021)
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1920/Β/13.5.2021)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 2987/Β/8.7.2021)
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΦΕΚ 3002/Β/28.5.2024)
2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 3412/Β/13.6.2024)
3. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3467/Β/17.6.2024)
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