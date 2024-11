Ταξίδι στην Καππαδοκία, μια υπερβατική εμπειρία

Send an email

Η Καππαδοκία αποτελεί έναν από τους ολοένα και πιο δημοφιλείς προορισμούς της Τουρκίας, ταυτόχρονα, όμως, έχει καταφέρει να διατηρήσει και μία αίσθηση περιπέτειας και μυστηρίου γύρω από το όνομά της.

Καθηλωτικοί βραχώδεις σχηματισμοί, μοναδικοί χώροι ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αλλά και μία ενδιαφέρουσα γαστρονομική κουλτούρα, είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν το ανέλπιστα ζωηρό μωσαϊκό της.

Βόλτα με αερόστατο

Οι πτήσεις με αερόστατα είναι σε μεγάλο βαθμό, σήμα κατατεθέν της Καππαδοκίας και όχι άδικα. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες φορές όπου η φράση «εμπειρία ζωής» δε μοιάζει παράταιρη ή υπερβολή και από τις σπάνιες στιγμές που η πραγματική εικόνα είναι ανώτερη των φωτογραφιών που την απαθανατίζουν. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης (όπως Αυσταλία, Ιαπωνία, Νότια Αμερική) ταξιδεύουν κάθε χρόνο εδώ προκειμένου να βιώσουν αυτή την εκλεκτική εμπειρία. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν από την ανάβασή σας; Αρχικά, οι πτήσεις εκτελούνται πολύ νωρίς το πρωί, συνήθως από τις τέσσερις έως τις πέντε. Ως αφελώς ρομαντικοί, υποθέσαμε ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι προκειμένου να απολαύσουμε την ανατολή του ηλίου.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, είναι απλώς η ώρα με τον πιο ήπιο άνεμο. Οι άνεμοι μπορούν να δυναμώσουν ξαφνικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτός είναι ο νούμερο ένα λόγος ακύρωσης μίας πτήσης. Έτσι, για να αποφύγετε κάθε απρόοπτο ενδείκνυται να μην αφήσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την τελευταία ημέρα της παραμονής σας. Ένα άλλο στοιχείο, όχι τόσο γνωστό, είναι πως το καλάθι σε κάθε «μπαλόνι» είναι αρκετά ευρύχωρο και μπορεί να φιλοξενήσει από οχτώ έως είκοσι τέσσερα άτομα. Το κόστος ανά άτομο κυμαίνεται από 100 έως 300 ευρώ και η διάρκεια κάθε πτήσης είναι περίπου μία ώρα. Υπάρχουν πολυάριθμες εταιρείες που εκτελούν πτήσεις, οπότε, ενδέχεται να ανέβουν ταυτόχρονα στον ουρανό έως και εκατό αερόστατα. Μία πολύ ξεχωριστή εικόνα, βγαλμένη σαν από σελίδες παραμυθιού.

Πολιτισμικές και φυσιολατρικές περιηγήσεις

Το Υπαίθριο Μουσείο Goreme είναι ένα ιστορικό και θρησκευτικό ορόσημο που πρέπει να έχετε σε υψηλή προτεραιότητα στη λίστα των δραστηριοτήτων σας. Δεν είναι τυχαίο πως αποτελεί ένα από τα πρώτα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco στην Τουρκία. Ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε ως νεκρόπολη κατά τα ρωμαϊκά χρόνια ενώ μεταξύ του τέταρτου και δέκατου τρίτου αιώνα μ.Χ. ήταν ένας πυρήνας μοναστηριακής ζωής. Σε κάθε βράχο θα δείτε σκαλισμένη μία εκκλησία, ένα ναό ή άλλο λατρευτικό χώρο. Σε αρκετά τοιχώματα σπηλαίων υπάρχουν καλοδιατηρημένες αγιογραφίες διαφορετικών περιόδων και τεχνοτροπιών που εντυπωσιάζουν. Μία ολοκληρωμένη περιήγηση εδώ θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες, οπότε καλό θα ήταν να φοράτε άνετα παπούτσια και καπέλο. Αν ο περιβάλλων χώρος σάς φαίνεται οικείος, είναι και για έναν ακόμη λόγο. Μεγάλο μέρος της ταινίας «Μήδεια» του Πιέρ Πάολο Παζολίνι, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κάλλας, γυρίστηκε στην περιοχή -ήταν η πρώτη φορά που δόθηκε άδεια χρήσης σε μία τόσο μεγάλη παραγωγή.

Έπειτα, υπάρχει ένα άλλο θεμελιώδους σημασίας αξιοθέατο: οι υπόγειες πόλεις της Καππαδοκίας. Υπάρχουν πάνω από 200 στο σύνολο (ελάχιστες ανοιχτές στο κοινό) με το Καϊμακλί που επισκεφθήκαμε, να είναι η μεγαλύτερη. Το οξύμωρο είναι πως όλες κατασκευάστηκαν από καθημερινούς ανθρώπους καθώς έσκαβαν, δεν πρόκειται φερειπείν για φυσικά τοπία τα οποία ανακαλύφθηκαν τυχαία ούτε για μέρη που δημιουργήθηκαν μετά από κάποια σύνθετη μελέτη. Παρόλα αυτά, θα δείτε σύστηματα εξαερισμού, κλιματισμού, χώρους μαγειρικής που φτιάχτηκαν με ελάχιστα μέσα, σχεδόν καθόλου φωτισμό και χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. Ποια ανάγκη οδήγησε στην υλοποιήση τους;

Οι πρώτοι Χριστιανοί χρησιμοποιούσαν αυτές τις πόλεις για να σωθούν από διωγμούς και μετέπειτα όλοι οι κάτοικοι τις χρησιμοποιούσαν ως καταφύγια από διάφορους κατακτητές καθώς η Καππαδοκία συνιστούσε ανέκαθεν «πέρασμα» προς άλλες χώρες. Οι άνθρωποι εκεί μπορούσαν να ζήσουν αρκετούς μήνες μέχρι να χρειαστεί να ξαναβγούν στην επιφάνεια. Μέσα στα χρόνια οι δαιδαλώδεις υπόγειες πόλεις απέκτησαν και άλλες χρήσεις: αποθηκευτικοί χώροι, ταφικοί χώροι, χώροι κοινωνικών συναθροίσεων κ.ο.κ. Θα χρειαστείτε και εδώ δύο ώρες για την εξερεύνησή σας ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται αν πάσχετε από κλειστοφοβία. Κάποια περάσματα, από επίπεδο σε επίπεδο, είναι ιδιαιτέρως στενά και με πολύ χαμηλό «ταβάνι».

Τέλος, αν εξακολουθείτε να νιώθετε περιπετειώδεις, υπάρχουν αρκετές επιλογές σε κοιλάδες για πεζοπορίες ή βόλτες με ποδήλατο. Ενδεικτικά, η Κοιλάδα της Αγάπης είναι μία πολύ όμορφη διαδρομή πέντε χιλιομέτρων με τις χαρακτηριστικές «καμινάδες των νεραϊδών» να κυριαρχούν. Πρόκειται για κυλινδρικούς βραχώδεις σχηματισμούς που υψώνονται στον ουρανό, που αν δεν καταφέρετε να τους δείτε, η επίσκεψή σας στην Καππαδοκία θα μοιάζει ημιτελής. Φυσικά, υπάρχει και η Κόκκινη Κοιλάδα που προσφέρει πανοραμική και καθηλωτική θέα που κόβει την ανάσα.

Γαστρονομικές εμπειρίες

Οι μελλοντικοί επισκέπτες θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα το ταξίδι στην Καππαδοκία και για δύο ακόμη λόγους: το καλό φαγητό και το καλό κρασί. Οι επιλογές που ξεχωρίσαμε είναι το τεστί κεμπάπ (μοσχάρι ή αρνί) το οποίο σερβίρεται σε πήλινο δοχείο και χαρακτηρίζεται από μία πλούσια και καπνιστή γεύση. Συνοδεύεται από λαχανικά ενώ προηγουμένως έχει μαγειρευτεί αργά, σε παραδοσιακούς ξυλόφουρνους, επί δύο ώρες. Έπειτα, υπάρχουν τα πεντανόστιμα μαντί, γνωστά και ως ανατολίτικα ραβιόλια. Πρόκειται για χειροποίητα ζυμαρικά, γεμιστά με κιμά και σερβιρισμένα με σάλτσα ντομάτας και γιαούρτι. Το σοάνλαμα αποτελεί μία πιο ιδιαίτερη γεύση καθώς συνδυάζει τα αυγά με κρεμμύδια, πιπεριά και ντομάτα όπως και το ντιβίλ, ένα είδος κεφτέ με βραστή πατάτα και πληγούρι.

Από γλυκά, κυριαρχούν στους καταλόγους ο μπακλαβάς, το ρυζόγαλο και το κιουνεφέ. Μερικές value for money επιλογές που εντοπίσαμε αφορούν στα εστιατόρια Ziggy (με όνομα εμπνευσμένο από τον David Bowie!), το Old Greek House (με τους πρώτους ιδιοκτήτες να είναι Έλληνες, υπάρχουν ακόμα κάποια παραδοσιακά ελληνικά πιάτα στο μενού) αλλά και το Köşebaşı (σύμφωνα με το περιοδικό Time, διαθέτει το πιο νόστιμο κεμπάπ στην Καππαδοκία). Η οινοποιητική παράδοση της Καππαδοκίας είναι, επίσης, αξιόλογη και έτσι μπορεί κάποιος να απολαύσει μία ευρεία γκάμα ποιοτικών κρασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Καππαδοκία προμηθεύει σε κρασί περίπου το 20% της Τουρκίας και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Το λευκό κρασί Εμίρ, που παράγεται από σταφύλια που συναντώνται αποκλειστικά σε ηφαιστειογενές έδαφος, είναι πιθανότατα το πιο δημοφιλές.

Χρήσιμες πληροφορίες

Στην Καππαδοκία (όπως και στην Κωνσταντινούπολη) ο καιρός το καλοκαίρι είναι πολύ ζεστός και τον χειμώνα πολύ ψυχρός. Συνεπώς, προτιμήστε να την επισκεφθείτε την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Ο Σεπτέμβριος κρίνεται ιδανικός μήνας και για έναν ακόμη λόγο: εξαιτίας της πληθώρας πολιτιστικών εκδηλώσεων

Οι περισσότερες συναλλαγές μπορούν να γίνουν με ευρώ και πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Καλό θα ήταν, όμως, να έχετε μετατρέψει και ένα μικρό ποσό από ευρώ σε λίρα Τουρκίας.

Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς την Καππαδοκία, θα χρειαστεί να έχετε την Κωνσταντινούπολη ως ενδιάμεσο σταθμό. Η διάρκεια έκαστης πτήσης είναι περίπου μιάμιση ώρα.

Μπορείτε να ταξιδέψετε με ελληνική ταυτότητα (τα προσωπικά στοιχεία να αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο. Δεν απαιτείται βίζα.

Για τη διαμονή σας επιλέξτε κάποιο ξενοδοχείο -σπηλιά. Η αρχιτεκτονική των εγκαταστάσεων εντυπωσιάζει και έχει γίνει με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και των αρχών του sustainability. Στόχος είναι όλες οι εγκαταστάσεις διαμονής (όχι μόνο της Καππαδοκίας αλλά και της Τουρκίας στο σύνολο της) να συμμορφώνονται με τις παγκόσμιες πρακτικές βιωσιμότητας έως το 2030.