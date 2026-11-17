Στις 30 Νοεμβρίου 2026, ο ήλιος θα δύσει στο Νορίλσκ της Ρωσίας και δεν θα ανατείλει ξανά μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2027. Για 45 συνεχόμενες ημέρες, περίπου 176.000 άνθρωποι θα ζουν χωρίς να βλέπουν τον ήλιο να εμφανίζεται πάνω από τον ορίζοντα.

Δεν πρόκειται για κάποια εγκαταλειμμένη πολική βάση, αλλά για μια ολόκληρη πόλη, με σχολεία, νοσοκομεία, καταστήματα, θέατρα, χώρους διασκέδασης και οικογένειες που συνεχίζουν κανονικά την καθημερινότητά τους.

Όταν το σκοτάδι γίνεται καθημερινότητα

Το Νορίλσκ βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου. Τον χειμώνα οι θερμοκρασίες μπορούν να πέσουν κάτω από τους −50°C, ενώ οι χιονοθύελλες και οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν επικίνδυνη ακόμη και μια σύντομη μετακίνηση.

Η πολική νύχτα δεν σημαίνει απόλυτο σκοτάδι ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Υπάρχει ένα σύντομο διάστημα φυσικού λυκόφωτος, όμως ο ήλιος δεν ανατέλλει.

Οι κάτοικοι προσαρμόζουν τις συνήθειές τους. Μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής μεταφέρεται σε εσωτερικούς χώρους, ενώ ο τεχνητός φωτισμός και η θέρμανση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών συνθηκών, οι γονείς μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι αντί να τα στείλουν στο σχολείο. Τα μαθήματα, ωστόσο, δεν ακυρώνονται αυτομάτως.

Γιατί επιλέγουν να ζουν εκεί;

Η απάντηση βρίσκεται κυρίως κάτω από το έδαφος: τεράστια κοιτάσματα νικελίου, χαλκού, παλλαδίου και άλλων πολύτιμων μετάλλων.

Η μεταλλευτική βιομηχανία προσφέρει θέσεις εργασίας και σχετικά υψηλές αμοιβές, προσελκύοντας εργαζομένους από άλλες περιοχές της Ρωσίας. Παράλληλα, υπάρχουν οικογένειες που ζουν στο Νορίλσκ επί γενιές και θεωρούν την πόλη πατρίδα τους.

Η φωτογράφος Έλενα Τσερνίσοβα, η οποία κατέγραψε επί μήνες την καθημερινότητα των κατοίκων, παρουσίασε μια κοινωνία που δεν περιορίζεται στην επιβίωση. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι ερωτεύονται, γιορτάζουν, εργάζονται και δημιουργούν σχέσεις, παρά τις ακραίες συνθήκες.

Μια πόλη χτισμένη από κρατουμένους

Πίσω από τη σημερινή βιομηχανική ευημερία κρύβεται μια σκοτεινή ιστορία.

Η ανάπτυξη του Νορίλσκ συνδέεται με το σοβιετικό στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας Norillag, το οποίο λειτούργησε από το 1935 μέχρι το 1956. Χιλιάδες κρατούμενοι υποχρεώθηκαν να εργαστούν σε ορυχεία, εργοστάσια και κατασκευαστικά έργα υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες.

Πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες. Σήμερα, το μνημείο «Γολγοθάς του Νορίλσκ» θυμίζει τα θύματα εκείνης της περιόδου.

Η άλλη απειλή: Ο αέρας που αναπνέουν. Το ψύχος δεν είναι ο μοναδικός κίνδυνος

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, το Νορίλσκ παραμένει μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες εστίες βιομηχανικών εκπομπών διοξειδίου του θείου. Δορυφορικές παρατηρήσεις κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις την άνοιξη του 2025.

Η μεταλλευτική εταιρεία Nornickel υποστηρίζει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του θείου μειώθηκαν κατά 38% το 2025 σε σύγκριση με το 2015, χάρη σε επενδύσεις αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Ωστόσο, η ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή περιβαλλοντική πρόκληση.

Μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το Νορίλσκ; Ναι, αλλά όχι ελεύθερα

Η πόλη δεν συνδέεται οδικώς ή σιδηροδρομικώς με το υπόλοιπο ρωσικό δίκτυο. Η βασική πρόσβαση για τους ταξιδιώτες γίνεται αεροπορικώς, ενώ το γειτονικό λιμάνι της Ντουντίνκα εξυπηρετεί τις θαλάσσιες μεταφορές.

Επιπλέον, οι ξένοι επισκέπτες χρειάζονται ειδική έγκριση των ρωσικών αρχών ασφαλείας.

Το Νορίλσκ δεν είναι απλώς μια από τις πιο παγωμένες πόλεις της Γης. Είναι ένα παράδειγμα του πώς οι άνθρωποι δημιουργούν κοινωνίες ακόμη και σε συνθήκες που μοιάζουν αφιλόξενες για την ανθρώπινη ζωή.

Και όταν ο ήλιος επιστρέψει τον Ιανουάριο, οι κάτοικοί του θα έχουν ήδη διανύσει άλλον έναν χειμώνα που για τους περισσότερους ανθρώπους θα φάνταζε αδιανόητος.