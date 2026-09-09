Μιτάτα: Τα εντυπωσιακά πανάρχαια ορεινά καταλύματα

Ταξιδεύοντας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ανακαλύπτεις εκπλήξεις, παράξενα αξιοθέατα αλλά και μικρά κομμάτια ιστορίας, πολιτισμού και στοιχεία της καθημερινότητας παλιότερων κατοίκων. Ένα τέτοιο, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Μιτάτα.

Ο λόγος για τα εντυπωσιακά πανάρχαια ορεινά καταλύματα των βοσκών στην Κρήτη. Διασώζονται ακόμη και σήμερα Μιτάτα στα βουνά και μελετώντας τα μπορείς να φανταστείς πώς ήταν κάποτε η ζωή εκεί και ποια ήταν η εξέλιξη μέχρι σήμερα. Τα κρητικά Μιτάτα είναι σημεία αναφοράς του νησιού που πρέπει να γνωρίσεις όταν πας στην Κρήτη αλλά ακόμη και νωρίτερα διαβάζοντας την ιστορία τους.

Τα Μιτάτα είναι στην πραγματικότητα πέτρινα θολωτά οικοδομήματα στα βουνά της Κρήτης τα οποία έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα και συγκεκριμένα στα Μινωικά χρόνια. Τα συναντούμε κυρίως στα Λευκά Όρη και τον Ψηλορείτη. Τι ακριβώς όμως είναι τα εντυπωσιακά και πανάρχαια Μιτάτα, τα οποία μπορεί να δει κανείς ακόμη και σήμερα στην Κρήτη; Ξεκινώντας από την κατασκευή ενός μιτάτου, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι είναι πολύ ιδιαίτερη και περίτεχνη. Για να χτιστεί το μιτάτο χρησιμοποιούσαν μόνο πέτρες χωρίς επιπλέον συνδετικό υλικό. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε εξάλλου πολύ κόπο και χρόνο μιας και μιλάμε για κατασκευές στα βραχώδη και δυσπρόσιτα βουνά της Κρήτης.

Τα Μιτάτα, λοιπόν, τα χρησιμοποιούσαν αλλά και τα χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα κάποιοι βοσκοί της Κρήτης ως ορεινά καταλύματα. Μιλάμε, βέβαια, κυρίως, για τους καλοκαιρινούς μήνες όπου μπορούσε να γίνει η διαμονή από άποψη καιρού. Το όνομα του μιτάτου προέρχεται από το mitatum που είναι το στρατιωτικό κατάλυμα.