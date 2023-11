Ιαπωνία: Δημιουργήθηκε νησάκι από έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου

Ένα νέο νησί «γεννήθηκε» από την ισχυρότατη έκρηξη ενός υποθαλάσσιου ηφαιστείου ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας.

Το νησάκι βρίσκεται στην αλυσίδα των νήσων Ογκασαβάρα, μια ομάδα περίπου 30 νησιών γνωστών επίσης ως νησιά Μπονίν, άνω των χιλίων χιλιομέτρων νότια του Τόκιο στον Ειρηνικό Ωκεανό σύμφωνα με την ιαπωνική εφημερίδα Asahi Shimbun.

Την ανάδυση του νέου νησιού επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα η αεροπορική βάση των Θαλάσσιων Δυνάμεων Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας στο νησί Ιβότι (γνωστό παλαιότερα ως Ίβο Τζίμα, θέατρο μεγάλης μάχης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου), καθώς το προσωπικό της άκουσε ισχυρή έκρηξη που εκτόξευσε άμμο και τέφρα στον ουρανό.

" Explosive eruptions off Iwoto island create a new islet in the Pacific!

Captured by Kazuhiro Ichikawa & Kotaro Ebara. Nature's raw power on display over 1,000 km south of Tokyo. Footage & details from The Asahi Shimbun: [https://t.co/Qoblk2TW5y] #Volcano #IwotoIsland" pic.twitter.com/WIsXmqojTP

