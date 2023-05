Πέθανε η Τίνα Τέρνερ, η βασίλισσα του Rock ‘n Roll

Η Τίνα Τάρνερ, η συγκλονιστική τραγουδίστρια της σόουλ, της οποίας η χαρακτηριστική φωνή, ο σεξουαλικός μαγνητισμός και η εκρηκτική ενέργεια την έκαναν μια αξέχαστη ερμηνεύτρια και μια από τις πιο επιτυχημένες δισκογραφικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι της στο Κούσναχτ της Ελβετίας, κοντά στη Ζυρίχη. Ήταν 83 ετών.

Ο εκπρόσωπός της Bernard Doherty έκανε γνωστό τον θάνατό της με ανακοίνωσή του. «Η Τίνα Τάρνερ, η “βασίλισσα του Rock’n Roll” έφυγε σήμερα ειρηνικά, σε ηλικία 83 ετών, καθώς έδινε μάχη για την υγεία της εδώ και χρόνια. Πέθανε στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η γεννημένη στις ΗΠΑ σταρ ήταν μια από τις πιο αγαπημένες ροκ τραγουδίστριες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τραγούδια της αγαπήθηκαν επί δεκαετίες. Η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο, σύμφωνα με τη Mirror, με φίλους και συγγενείς.

Η Τάρνερ ξεκίνησε τη μισού αιώνα καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ενώ φοιτούσε ακόμη στο γυμνάσιο στο East St. Louis, Ill, όταν άρχισε να τραγουδά με τον Άικ Τάρνερ και το συγκρότημά του, τους Kings of Rhythm. Σύντομα έγινε το αστέρι του συγκροτήματος – και σύζυγος του Άικ. Με την ισχυρή, μπλουζ φωνή της και το φρενήρες χορευτικό της στυλ, έκανε αμέσως εντύπωση.

«Έγραφα τραγούδια με τον Little Richard στο μυαλό μου, αλλά δεν είχα κανέναν Little Richard να τα τραγουδήσει, οπότε η Τίνα ήταν ο Little Richard μου», έγραψε ο Άικ Τάρνερ στο “Takin’ Back My Name: The Confessions of Ike Turner” (1999), που έγραψε μαζί με τον Nigel Cawthorne. «Ακούστε προσεκτικά την Τίνα και ποιον ακούτε; Τον Little Richard να τραγουδάει με γυναικεία φωνή».

Έγινε γνωστή κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως τραγουδίστρια του συγκροτήματος « Ike & Turner Revue», όμως στη συνέχεια ακολούθησε σόλο πορεία.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν τα «What’s Love Got To Do With It», «Private Dancer» και «Τhe Best». Πούλησε παραπάνω από 180 εκατ. άλμπουμ, ενώ κέρδισε 12 βραβεία Grammy.

Oι παγκόσμιες περιοδείες της ήταν πάντα sold out για παραπάνω από 30 χρόνια, ενώ θεωρούταν η πιο σκληρά εργαζόμενη γυναίκα στη σόουμπιζ.

Ο γάμος με τον Άικ Τάρνερ

Η τραγουδίστρια είδε τον Άικ να τραγουδάει για πρώτη φορά το 1960 και αμέσως, αποφάσισε να γίνει μέλος της μπάντας του. Μαζί κυκλοφόρησαν μια σειρά από κορυφαία chart, συμπεριλαμβανομένων των «I Idolize You» και «It’s Gonna Work Out Fine», ενώ έκαναν περιοδεία σε όλη τη χώρα. Το 1967, η Τίνα έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κάλυπτε το περιοδικό Rolling Stone.

Παντρεύτηκαν το 1962 και απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Ρόνι. Η Τίνα υιοθέτησε δύο από τα παιδιά του, τον Ike Jr. και τον Michael. Είχε επίσης έναν γιο, τον Κρεγκ, από προηγούμενη σχέση. Μέχρι το 1969, το ζευγάρι αποτελούσε το διασημότερο μουσικό δίδυμο στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Τίνα περιέγραφε αργότερα την κακοποίηση που υπέστη στα χέρια του εθισμένου στην κοκαΐνη Άικ.

«Δεν του άρεσε που έπρεπε να εξαρτάται από μένα. Και δεν ήθελα να ξεκινήσω έναν καβγά γιατί ήταν πάντα ένα μαύρο μάτι, μια σπασμένη μύτη, ένα σπασμένο χείλος, ένα πλευρό», είπε στο CBS News το 2019.

Το ζευγάρι τελικά χώρισε μετά από έναν άσχημο τσακωμό στο Ντάλας. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1978, με την Τίνα να επικαλείται την κακοποίηση του Άικ, καθώς και τις συχνές απιστίες του και την αυξανόμενη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Μετά τον χωρισμό, τόσο ο Άικ όσο και η Τίνα έπεσαν στην αφάνεια για χρόνια. Η Τίνα θα έλεγε αργότερα ότι, όταν έφυγε από τον Άικ, είχε μόλις «36 σεντς και μια κάρτα βενζινάδικου».

Ωστόσο, έκανε μια δραματική επιστροφή το 1982 με το πολυπλατινένιο άλμπουμ «Private Dancer», το οποίο περιελάμβανε επιτυχίες «Let’s Stay Together» και «What’s Love Got To Do With It».

Το άλμπουμ κέρδισε τέσσερα βραβεία Grammy και τελικά πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.