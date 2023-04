Φυσικό αέριο: Ξανά στα 50 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά

Send an email

Την ώρα που η αιφνιδιαστική απόφαση του ΟΠΕΚ για τα επίπεδα της παραγωγής «απογειώνει» τις τιμές του πετρελαίου και επαναφέρει τους κινδύνους για τον πληθωρισμό, την ανηφόρα παίρνουν για μια ακόμη φορά και οι τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Έτσι, χθες στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια εκπλήρωσης το Μάιο ξεπέρασαν το «όριο» των 50 ευρώ, κλείνοντας στα 50,30 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,15% σε μια μέρα, ενώ τα συμβόλαια Ιουνίου και Ιουλίου έκλεισαν στα 50,75 ευρώ/MWh και του Αυγούστου στα 51,31 ευρώ/MWh

Η νέα άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου αποδίδεται αφενός στην εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα άνω των 80 δολαρίων/βαρέλι, αφετέρου στις καιρικές συνθήκες που αυξάνουν τη ζήτηση για θέρμανση.

Όλα αυτά ενώ μόλις πριν λίγες μέρες το φυσικό αέριο στην Ευρώπη είχε υποχωρήσει σε επίπεδα τιμών προ του πολέμου στην Ουκρανία, δηλαδή κάτω και των 40 ευρώ/MWh.

Αυτά τα δεδομένα εντείνουν την αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά που έχει εγκατασταθεί ως συνέπεια των διαδοχικών κρίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά στην Ελλάδα διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Για σήμερα Τρίτη 4 Απριλίου η τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 126,53 ευρώ/MWh, με τη χαμηλότερη στα 102,01 ευρώ/MWh και την υψηλότερη στα 180 ευρώ/MWh. Όσον αφορά το ενεργειακό μίγμα, πρώτο σε συμμετοχή έρχεται το φυσικό αέριο με ποσοστό 34,34%, ακολουθούν οι ΑΠΕ με 29,09% (31,02% μαζί με της Κρήτης), και έπονται οι εισαγωγές με 16,45%, ο λιγνίτης με 13,90% και τα υδροηλεκτρικά με 2,44%.

Η σημασία του LNG

Ένας κρίσιμος παράγοντας προκειμένου η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση και το έλλειμμα στην προμήθεια αερίου λόγω της διακοπής των ροών από τη Ρωσία είναι η ανεμπόδιστη συνέχιση της τροφοδότησης με φορτία LNG.

Για αυτό και η European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators εισήγαγε ένα νέο σημείο αναφοράς για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο οι ρυθμιστικές αρχές ελπίζουν ότι θα αποσυνδέσει την αγορά από τις αυξήσεις των τιμών που παρατηρήθηκαν πέρυσι.

Ο νέος δείκτης κυκλοφόρησε την Παρασκευή, υποδεικνύοντας ότι το LNG διαπραγματευόταν στα 38,27 ευρώ/MWh με έκπτωση 9,57 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε σύγκριση με ένα συμβόλαιο του TTF.

Ο στόχος, όπως αναφέρει το Bloomberg, είναι να παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια κόστους και να συμβάλει στην προστασία της αγοράς LNG από τις διακυμάνσεις των τιμών που έπληξαν την αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης TTF πέρυσι, γεγονός που εκτόξευσε τους λογαριασμούς ενέργειας για τους καταναλωτές. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι έμποροι θα χρησιμοποιήσουν το νέο σημείο αναφοράς.

Η αξιολόγηση της τιμής LNG αποτελείται από τη σταθμισμένη μέση τιμή των ημερήσιων συναλλαγών LNG και βασίζεται σε συμφωνίες που συνάπτονται για παράδοση στην ΕΕ.