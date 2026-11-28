▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Οι εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. οργανώνουν εκδήλωση για το νέο βιβλίο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δεμέτζου «Η Φωνή της Επιστήμης, η Σιωπή της Φύσης» στις 30 Νοεμβρίου 2026 στην Αθήνα.

Η συζήτηση θα συντονίσει η Δρ. Κατερίνα Δεμέτζου και θα συμμετάσχουν ως εισηγητές διακεκριμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες.

Ο Κωνσταντίνος Δεμέτζος είναι καθηγητής του ΕΚΠΑ με διεθνή ακτινοβολία και σημαντικές διακρίσεις στον τομέα της φαρμακευτικής νανοτεχνολογίας.

Το βιβλίο εξερευνά τις σχέσεις μεταξύ φυσικών νόμων, βιολογικών και κοινωνικών συστημάτων. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Οι εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. γνωστές στο χώρο των ιατρικών συγγραμμάτων, οργανώνουν εκδήλωση συζήτησης για το νέο βιβλίο «Η Φωνή της Επιστήμης, η Σιωπή της Φύσης» και ο διάλογος Επιστήμης και Κοινωνίας, του συντοπίτη μας Καθηγητή του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνου Δεμέτζου το βράδυ της προσεχούς Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2026 στις 19:00 στην ισόγεια αίθουσα «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» (Εντευκτήριο) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημίας 48 στην Αθήνα.

Συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η Δρ. Κατερίνα Δεμέτζου, Νομικός, Διδάκτωρ ΑΙ και Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Nijmegen, The Netherlands, ενώ Εισηγητές θα είναι ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ, ο Κωστής Μαυρικάκης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, συγγραφέας, αρθρογράφος και ο Ιωάννης Μελανίτης, Εικαστικός καλλιτέχνης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Αντιπρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δεμέτζος είναι πτυχιούχος και διδάκτορας του ΕΚΠΑ, με διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ τα ερευνητικά του πεδία εστιάζονται στη φαρμακευτική νανοτεχνολογία, στη στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων, στα λιποσωμιακά νανοσυστήματα και νανοφάρμακα, στη βιοφυσική, στους λυοτροπικούς υγρούς κρυστάλλους σε κανονιστικά θέματα έγκρισης καινοτόμων φαρμάκων, ενώ του έχουν απονεμηθεί βραβεία και διεθνείς πατέντες για την συμβολή του στην έρευνα καινοτόμων θεραπευτικών προϊόντων. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Πρόεδρος της Επιστημονικής Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας και Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, με προηγούμενη θητεία στο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιστημών (EUFEPS). Διδάσκει στο ΕΚΠΑ Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία, Φυσική Φαρμακευτική και Νανο-φαρμακολογία, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Είναι συγγραφέας διεθνών επιστημονικών βιβλίων (όπως το Pharmaceutical Nanotechnology 2016, (Springer), Nanotechnology in Therapeutics 2024 (Wiley) ) και κάτοχος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενώ έχει τιμηθεί το 2018 με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών και με το Αριστείο της εξαίρετης Πανεπιστημιακής διδασκαλίας ως διακεκριμένος καθηγητής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2025.

Το νέο του βιβλίο «Η Φωνή της Επιστήμης και η Σιωπή της Φύσης» στην επαυξημένη και εμπλουτισμένη του έκδοση του 2026 (πρώτη έκδοση 2018) εξερευνά τη σχέση μικρόκοσμου και μακρόκοσμου, τους φυσικούς νόμους και τις «σιωπηλές» διαδικασίες της φύσης που εξελίσσονται χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτές από τον άνθρωπο, ενώ σ’ ένα μεγάλο τμήμα του με τίτλο «Κοινωνία και Επιστήμη» ο συγγραφέας επιχειρεί να εξετάσει αν έννοιες που περιγράφουν φυσικά και βιολογικά συστήματα μπορούν να μας επιτρέψουν να τα συσχετίσουμε με κοινωνικές μεταβολές.