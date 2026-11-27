Η γέννηση της θεάς Αθηνάς πάνω από την κεντρική είσοδο του Παρθενώνα θεωρείται ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα της αρχαιότητας. Τώρα, μια γερμανική ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι κατάφερε να ανασυνθέσει πλήρως το ανατολικό αέτωμα του ναού, ενώ το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της πολυετούς έρευνας παρουσιάζεται σε έκθεση στη Φρανκφούρτη.

Ο Παρθενώνας, ηλικίας περίπου 2.500 ετών, είναι το σημαντικότερο μνημείο της αρχαίας Ελλάδας και ένα από τα σπουδαιότερα έργα της κλασικής αρχαιότητας. Αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, δέσποζε στην Ακρόπολη ως σύμβολο της ισχύος και της ακμής της Αθήνας.

Τα γλυπτά των αετωμάτων του, που δημιουργήθηκαν υπό την επίβλεψη του περίφημου γλύπτη Φειδία, επηρέασαν βαθιά την ευρωπαϊκή τέχνη, από τη ρωμαϊκή εποχή και τον κλασικισμό έως τη νεότερη εποχή.

Γερμανοί αρχαιολόγοι: «Βέβαιοι ότι λύσαμε τον γρίφο»

Το ανατολικό αέτωμα, μήκους περίπου 29 μέτρων, απεικόνιζε τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία, παρουσία των θεών του Ολύμπου. Συνολικά 39 μορφές κοσμούσαν τη σύνθεση, ενώ η κεντρική μορφή του Δία έφθανε τα 3,8 μέτρα ύψος.

Ωστόσο, η ακριβής διάταξη των μορφών αποτελούσε επί αιώνες αντικείμενο επιστημονικής διαμάχης, καθώς το αέτωμα καταστράφηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους.

Ο Γερμανός αρχαιολόγος Βίντσεντς Μπρίνκμαν, επικεφαλής του Τμήματος Αρχαιοτήτων και Ασίας της Συλλογής Γλυπτών του Μουσείου Liebieghaus στη Φρανκφούρτη, και η σύζυγός του Ούλρικε Κοχ-Μπρίνκμαν εργάζονται πάνω στο «παζλ» του Παρθενώνα εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Σήμερα δηλώνουν «πολύ, πολύ βέβαιοι» ότι η ανασύνθεση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Από το αρχικό μαρμάρινο σύνολο σώζεται μόλις το 20%. Τα θραύσματα βρίσκονται διασκορπισμένα σε μουσεία της Ευρώπης, με τα περισσότερα να φυλάσσονται στην Αθήνα και αρκετά ακόμα στο Βρετανικό Μουσείο.

Καθοριστική για την έρευνα αποδείχθηκε μια επίσκεψη του Μπρίνκμαν στο Μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης το 2014. Εκεί εντόπισε σε ρωμαϊκή σαρκοφάγο μια ανάγλυφη παράσταση της γέννησης της Αθηνάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η στιγμή που τα επιμέρους κομμάτια άρχισαν να αποκτούν συνοχή.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της αρχαιολογίας

Η ανασύνθεση του αετώματος δεν βασίστηκε μόνο στις αρχαίες πηγές. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι τεχνολογίες τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης.

Η ερευνητική ομάδα ταξίδεψε σε διάφορες χώρες για να καταγράψει περίπου 60 αυθεντικά θραύσματα του μνημείου. Για τις σαρώσεις χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και κινητά τηλέφωνα, όπως το iPhone, γεγονός που απλοποίησε σημαντικά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων.

Πώς οι Ρωμαίοι αντέγραψαν την ελληνική τέχνη

Η ψηφιακή επεξεργασία των θραυσμάτων έφερε στο φως ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο: οι Ρωμαίοι είχαν αντιγράψει επανειλημμένα τα γλυπτά του αετώματος ως ανεξάρτητα έργα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γνωστές ρωμαϊκές αντιγραφές ταυτίζονταν σχεδόν απόλυτα με τα σωζόμενα θραύσματα. Χάρη σε αυτή τη σύγκριση κατέστη δυνατή η πλήρης ανασύνθεση τόσο των μορφών όσο και της διάταξής τους.

Για τις ανάγκες της έκθεσης δημιουργήθηκε τρισδιάστατο μοντέλο μήκους τεσσάρων μέτρων σε κλίμακα 1:7,7, ενώ εκτυπώθηκαν σε φυσικό μέγεθος τα σημαντικότερα θραύσματα. Παράλληλα, ψηφιακές αναπαραστάσεις δείχνουν πώς θα έμοιαζε το αέτωμα στην αρχική του μορφή.

Η διαμάχη για τα Γλυπτά συνεχίζεται

Η έκθεση επρόκειτο αρχικά να φιλοξενήσει αντικείμενα τόσο από το Μουσείο Ακρόπολης όσο και από το Βρετανικό Μουσείο. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά απέσυρε τη συμμετοχή της όταν έγινε γνωστό ότι θα μπορούσαν να παρουσιαστούν και θραύσματα από το Λονδίνο.

Η εξέλιξη συνδέεται με τη μακροχρόνια διαμάχη Ελλάδας και Βρετανίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γνωστά στη Βρετανία ως «Ελγίνεια Μάρμαρα». Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι τα γλυπτά αφαιρέθηκαν παράνομα από τον λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα και ζητεί εδώ και δεκαετίες την επιστροφή τους. Αντίθετα, η βρετανική πλευρά θεωρεί ότι αποκτήθηκαν νόμιμα με την έγκριση των οθωμανικών αρχών της εποχής.

Η έκθεση «Bühne frei für Athena: Das Parthenon-Puzzle» φιλοξενείται στο Μουσείο Liebieghaus της Φρανκφούρτης έως τις 25 Ιουλίου 2027.