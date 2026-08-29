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Χανιά: Έκθεση «Γεωγένεσις στο Φραγγοκάστελλο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/08/2026
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29082026
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Η έκθεση «Γεωγένεσις – Η εμπειρσία της Φύσης» στο Φραγκοκάστελλο, δεν είναι απλώς μια παρουσίαση σύγχρονης τέχνης μέσα σε έναν ιστορικό χώρο. Είναι μια συνάντηση της φύσης, της ανθρώπινης μνήμης, της τέχνης και ενός μνημείου που κουβαλά πάνω στις πέτρες του αιώνες ιστορίας.

ΧΡΥΣΟΣ

Υπό την επιμέλεια του Δρ. Σταύρου Παναγιωτάκης εικαστικός καλλιτέχνης, πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών Βερολίνου, διδάκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ. Διδάσκων στο 5ο Εργαστήριο της Σχολής Καλών Τεχνών . 31 εικαστικοί καλλιτέχνες παρουσιάζουν ζωγραφική, γλυπτική, σχέδιο, φωτογραφία, βίντεο και εγκαταστάσεις. Η πολυμορφία αυτή δεν λειτουργεί ως απλή παράθεση έργων. Αντίθετα, δημιουργεί μια διαδρομή, όπου ο επισκέπτης καλείται να κινηθεί ανάμεσα στις εικόνες, στα υλικά, στις ιδέες και στον ίδιο τον χώρο. Η φύση δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως τοπίο ή ως εικαστικό θέμα, αλλά ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης, της σκέψης, της μνήμης και της εμπειρίας μας.

SUNSTOP

Ιδιαίτερη δύναμη στην έκθεση δίνει το ίδιο το Φραγκοκάστελλο. Οι τραχιές πέτρινες επιφάνειες, τα ξύλινα δοκάρια, τα μικρά ανοίγματα, οι σκιές και το φυσικό φως μετατρέπονται σχεδόν σε ένα ακόμη έργο της έκθεσης. Οι σύγχρονες κατασκευές, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, οι μεταλλικές μορφές και οι προβολές αποκτούν διαφορετική ένταση όταν τοποθετούνται απέναντι σε τοίχους που έχουν φθαρεί από τον χρόνο. Εκεί βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, και ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της έκθεσης: τα έργα δεν προσπαθούν να υπερκαλύψουν το μνημείο. Συνομιλούν μαζί του.

MARIS

Η επίσκεψη, επομένως, ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης εικαστικής έκθεσης. Είναι ταυτόχρονα επαφή με τη σύγχρονη δημιουργία, περιήγηση σε ένα σπουδαίο ιστορικό κτίσμα και γνωριμία με έναν τόπο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και ισχυρής ιστορικής μνήμης. Και όταν βγει κανείς από το κάστρο και αντικρίσει ξανά το φως, τον ουρανό και το τοπίο του νότου της Κρήτης, η έννοια της «εμπειρίας της φύσης» αποκτά σχεδόν κυριολεκτική διάσταση.

Γι’ αυτό αξίζει να επισκεφθεί κανείς την έκθεση ««Γεωγένεσις – Η εμπειρσία της Φύσης» που θα λειτουργεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για μία από εκείνες τις περιπτώσεις όπου η τέχνη, η ιστορία και ο τόπος δεν αποτελούν τρεις διαφορετικούς προορισμούς, αλλά μία ενιαία εμπειρία.

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Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Μέσω
Μαρίνα Μανδακάκη
Πηγή
ΕΡΤ
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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