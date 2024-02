Tripadvisor: Η Κρήτη 3ος καλύτερος προορισμός στον κόσμο για φαγητό

Πέρα από τα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές, το φαγητό αποτελεί βασικό κομμάτι μιας ταξιδιωτικής εμπειρίας. Γι΄αυτό το Tripadvisor, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων Travellers’ Choice Best of the Best, δημοσιεύει κάθε χρόνο και μια λίστα με τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για φαγητό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών της πλατφόρμας.

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια λίστα. Φέτος, δύο ελληνικοί προορισμοί μπήκαν στους 25 κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς παγκοσμίως: η Κρήτη και η Αθήνα.

Δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Κρήτη αναδείχθηκε ως ο τρίτος καλύτερος προορισμός στον κόσμο για φαγητό. Η κρητική κουζίνα είναι παγκοσμίως γνωστή για την ποιότητα και τη νοστιμιά της. Από το διάσημο ελαιόλαδο και την πιστοποιημένη γραβιέρα μέχρι το πεντανόστιμο κρέας και τη μεθυστική τσικουδιά, τα προϊόντα της κρητικής γης είναι απλά μοναδικά.

Επίσης, η Αθήνα βρίσκεται στην 15η θέση της λίστας με τους 25 κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο. Gourmet εστιατόρια, παραδοσιακές ταβέρνες και μαγειρεία που σερβίρουν αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, αλλά και ξεχωριστά μαγαζιά για brunch και street food, συνθέτουν την πλούσια γαστρονομική σκηνή της Αθήνας που προσφέρει στον απαιτητικό επισκέπτη μια μεγάλη γκάμα γευστικών επιλογών.

Tripadvisor: Οι 25 καλύτεροι προορισμοί για φαγητό στον κόσμο

Οι νικητές των βραβείων Travellers’ Choice Best of the Best είναι προορισμοί των οποίων τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και οι δραστηριότητες έλαβαν μεγάλο όγκο διθυραμβικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητα του Tripadvisor σε διάστημα 12 μηνών. Λιγότερο από το 1% των 8 εκατομμυρίων καταχωρίσεων στο Tripadvisor επιβραβεύονται με Best of the Best.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τους 25 καλύτερους προορισμούς για φαγητό στον κόσμο: