Η τακτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου ROBINSON- -« Smart integRation Of local energy sources and innovative storage for flexiBle, secure and costefficIent eNergy Supply ON industrialized islands – Ευφυής ολοκλήρωση τοπικών ενεργειακών πηγών και καινοτόμων πρακτικών αποθήκευσης για ευέλικτη, ασφαλή και οικονομική παροχή ενέργειας σε βιομηχανοποιημένα νησιά» του χρηματοδοτικού πλαισίου HORIZON 2020, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου και μέλος της ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης στη Σαβόνα της Ιταλίας.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου αρθρωτού συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (ROBINSON system) προσαρμοσμένου σε νησιά με βιομηχανικές δραστηριότητες, με την εκμετάλλευση όλων των τοπικά διαθέσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας στην απανθρακοποίηση των ευρωπαϊκών νησιών μέσω της σταδιακής απεξάρτησης του από τα ορυκτά καύσιμα. Με τη βοήθεια ενός καινοτόμου Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΕΜS) , το ROBINSON συνδυάζει υπάρχουσες και νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, προωθώντας ταυτόχρονα τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας όπως η βιομηχανική συμβίωση.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα στο χώρο της πιλοτικής εγκατάστασης στο νησί Eigerøy (Νορβηγία), συζητήθηκε η ανάπτυξη στρατηγικής για την κοινωνική αποδοχή εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών καθώς και η αξιολόγηση του κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment) όλου του συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας ROBINSON από τον εταίρο του έργου Ινστιντούτο Paul Scherrer (Ελβετία).Τέλος αποφασίστηκε να γίνει διερεύνηση της δυνατότητας του συστήματος ROBINSON για επιχειρηματική αξιοποίηση από τον εταίρο του έργου STRATAGEM ENERGY LTD(Κύπρος)

Το έργο υλοποιείται για την Περιφέρεια Κρήτης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας (συντονίστρια για την Π.Κ: Δαφνομήλη Δήμητρα)

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: https://www.robinson-h2020.eu/