Στα Χανιά το τεράστιο αμερικανικό ελικοπτεροφόρο

Εντυπωσιακό σε μέγεθος είναι το ελικοπτεροφόρο που έκανε την εμφάνισή του στα Χανιά. Το USS Hershel «Woody» Williams έκανε την εμφάνισή του νωρίς το πρωί της Τρίτης στον κόλπο της Σούδας και έδεσε σύμφωνα με το kriti24.gr στο Μαράθι.

Το USS Hershel «Woody» Williams έφτασε στην Κρήτη από την Ιταλία. Το πλοίο του 6ου Στόλου αμερικανικού στόλου πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον περασμένο Μάρτιο και προηγουμένως είχε επισκεφθεί τη Νάπολη. Το μήκους 230 μέτρων πλοίο – πλωτή βάση έχει 250 άτομα πλήρωμα.

Δείτε την ανάρτηση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρεϊ Πάιατ:

See you soon in Greece #USSHershelWoodyWilliams https://t.co/fvqSt448Vk

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 13, 2020