Σήμερα η επιχειρησιακή άσκηση σεισμού «ΜΙΝΩΑΣ 2024» στον Άγιο Νικόλαο

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας και η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης για την αντιμετώπιση μεγάλου σεισμικού γεγονότος και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων στην Κρήτη με τη γενική ονομασία «Μίνωας 2024» στις 22-23 Απριλίου 2024 στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

Σκοπός της Επιχειρησιακής Άσκησης Πεδίου Πλήρους Ανάπτυξης Σεισμού και Συνοδών Γεωδυναμικών Φαινομένων είναι να συμβάλλει στην μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στη Νήσο Κρήτη μέσα από μία σειρά δράσεων και υλοποιήσιμων στόχων.

Η Άσκηση «Μίνωας 2024», η οποία θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλους τους Νομούς της Κρήτης, θα περιλαμβάνει ισχυρή σεισμική δόνηση, τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, στον υποθαλάσσιο χώρο βόρειο-ανατολικά της πόλης των Χανίων που θα επηρεάσει τις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνης και στη συνέχεια νέα ισχυρή σεισμική δόνηση, την Τρίτη 23 Απριλίου 2024, η οποία θα εκδηλωθεί στον υποθαλάσσιο χώρο βόρεια της πόλης του Ηρακλείου, θα γίνει εντονότατα αισθητή σε όλη την Κρήτη και θα επηρεάσει εντονότερα τις Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ ταυτόχρονα θα προκληθούν Θαλάσσια Γεωδυναμικά Κύματα (Tsunamis) τα οποία θα προσβάλλουν τις βόρειες ακτές της Κρήτης.

Στην Άσκηση «Μίνωας 2024» εμπλέκονται όλες οι Υπηρεσίες Εκτάκτων Αναγκών της Κρήτης (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή), οι Φορείς / Υπηρεσίες και τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφέρειας και Δήμων Κρήτης), οι Ένοπλες Δυνάμεις και οι λοιποί φορείς / Υπηρεσίες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα στην Κρήτη, Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, και οι Φορείς / Υπηρεσίες σε Κεντρικό Επίπεδο Διοίκησης.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες του, ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής της Άσκησης «Μίνωας 2024» θα αποσταλούν μηνύματα από το 112 (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), με αποδέκτες το γενικό πληθυσμό της Κρήτης, τα οποία θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της άσκησης ανά ημέρα.

Ειδικότερα, στις 23 Απριλίου 2024 θα αποσταλούν δύο (2) μηνύματα 112 προς όλη την Κρήτη, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

1ο Μήνυμα:

«ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 23/04/2024 – ΩΡΑ …….. – Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή σε όλη τη Κρήτη. Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ»

«EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION –23/04/2024 – TIME …….. – A very strong earthquake was felt throughout Crete. Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

2ο Μήνυμα:

«ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 23/04/2024 – ΩΡΑ …….. Σεισμός μεγέθους 7,2 σημειώθηκε με επίκεντρο 30 χλμ. βόρεια του Ηρακλείου. Κίνδυνος πιθανής εκδήλωσης τσουνάμι στην περιοχή σας. Απομακρυνθείτε άμεσα από τις ακτές. Ακολουθείστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ»

«EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION –23/04/2024 – TIME …….. A magnitude 7.2 earthquake has occurred 30km N of Heraklion. Tsounami warning for your area. Move away from coastal areas now. Follow the instructions of local authorities. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Επισημαίνεται ότι την Τρίτη 23 Απριλίου 2024, οι Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου, οι οποίες στεγάζονται στο κτήριο του Δημαρχείου, θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό κατά τη διάρκεια υλοποίησης άσκησης εκκένωσης κτηρίου, στο πλαίσιο διεξαγωγής της Άσκησης «Μίνωας 2024», που πρόκειται να διεξαχθεί σε αυτό και θα επαναλειτουργήσουν κανονικά μετά την ολοκλήρωση της.

Στο πλαίσιο αποφυγής παρερμηνείας, σύγχυσης, πανικού και αντίδρασης ανάλογης ενός πραγματικού συμβάντος σεισμού παρακαλούνται τα ΜΜΕ, οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Τι πρέπει να κάνεις για να προστατευθείς σε περίπτωση σεισμού.

Ενημερώσου και Προστάτευσε τον εαυτό σου με απλές οδηγίες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ):

Α) Τι πρέπει να κάνεις ΑΠΟ ΤΩΡΑ: Προετοιμάσου

Ενημερώσου για τον σεισμό, τη σεισμικότητα της περιοχής και τα μέτρα προστασίας. Συζήτησε με τα μέλη της οικογένειάς σου και επισήμανε ποια είναι τα κατάλληλα σημεία προφύλαξής σου ανά χώρο, πώς κλείνει ο γενικός διακόπτης του ηλεκτρικού ρεύματος, ποια είναι τα χρήσιμα τηλέφωνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112), ποιος είναι ο κοντινός ασφαλής χώρος που θα καταφύγετε και θα συναντηθείτε μετά από ένα σεισμό. Εφοδιάσου με μερικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως φαρμακείο, φορητό ραδιόφωνο, φακό, κ.λπ. Μερίμνησε ώστε να είναι ασφαλές το σπίτι σου. Επισήμανε επικινδυνότητες και προσπάθησε να τις μειώσεις. Τοποθέτησε σε χαμηλά ράφια τα βαριά ή εύθραυστα αντικείμενα. Στήριξε κατάλληλα τα ογκώδη έπιπλα, τα φωτιστικά, τους ανεμιστήρες οροφής κ.ά.. Μην κρεμάς βαριά αντικείμενα στους τοίχους πάνω από τα κρεβάτια. Διόρθωσε βλάβες που τυχόν υπάρχουν στο κτίριο π.χ. διαρροές, ρωγμές. Λάβε μέρος σε ασκήσεις ετοιμότητας.

Β) Τι πρέπει να κάνεις ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του σεισμού:

Εάν είσαι μέσα σε κτίριο:

Μείνε στο χώρο που βρίσκεσαι και διατήρησε την ψυχραιμία σου. Σκύψε, καλύψου κάτω από ένα γερό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο) και κράτησε με το χέρια σου το πόδι του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο έπιπλο σκύψε στο μέσον του δωματίου μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σου και προστάτευσε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σου. Απομακρύνσου από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, φεγγίτες ή γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σε τραυματίσουν.

Eάν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο:

Απομακρύνσου από τις προσόψεις των κτιρίων, στύλους με ηλεκτροφόρα καλώδια ή άλλα επικίνδυνα σημεία (όσο αυτό είναι δυνατόν) και προφυλάξου κατάλληλα. Απομακρύνσου από την ακτή. Ύστερα από ισχυρό σεισμό μπορεί να δημιουργηθούν θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunamis). Μείωσε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σου, και στάθμευσε στο πιο κοντινό, ασφαλές σημείο, μακριά από προσόψεις κτιρίων, αερογέφυρες, ηλεκτροφόρα καλώδια κ.ά.. Φρόντισε να μην εμποδίζεις την κυκλοφορία.

Γ) Τι πρέπει να κάνεις ΜΕΤΑ τον σεισμό: Εφάρμοσε το προσεισμικό σχέδιο σου.

1. Εκκένωσε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο, αφού πρώτα κλείσεις τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού, φορέσεις κατάλληλα για την εποχή ρούχα και παπούτσια και πάρεις μαζί σου τα εφόδια έκτακτης ανάγκης που θεωρείς απαραίτητα (σχετικό ενημερωτικό μήνυμα – video στο σύνδεσμο: Εκκενώνω το κτήριο από το κλιμακοστάσιο)

2. Προσπάθησε να μην χρησιμοποιήσεις άσκοπα το τηλέφωνό σου ή το αυτοκίνητό σου. Οι γραμμές τηλεφωνίας πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία και οι οδικοί άξονες πρέπει να είναι ελεύθεροι.

3. Κατάφυγε στον προεπιλεγμένο ανοιχτό, κοντινό, ασφαλή χώρο (πάρκο, πλατεία κ.λπ.), μακριά από τις προσόψεις των κτιρίων ή άλλα επικίνδυνα σημεία.

4. Περίμενε μετασεισμούς. Οι μετασεισμοί που ακολουθούν έναν ισχυρό σεισμό μπορεί να προξενήσουν επίσης βλάβες στα κτίρια.

5. Βοήθησε συνανθρώπους σου που έχουν ανάγκη. Μην μετακινήσεις βαριά τραυματισμένους, παρά μόνο αν υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν περισσότερο. Ενημέρωσε σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική: 199, Ε.Κ.Α.Β.: 166).

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ) Αγίου Νικολάου Σχολικό συγκρότημα Περιοχής Ξηροκάμπου Σημείο πρώτης συγκέντρωσης 35.200592°- 25.708577° Ελούντας Δημοτική Παραλία Ελούντας 35.265336° – 25.722102° Κριτσάς 1. Δημοτικού Σχολείου – Γυμνασίου Κριτσάς 2.Δημοτική Παραλία Αμμουδάρας 35.155960° – 25.646468° 35.166620° – 25.710691° Νεαπόλεως Συγκρότημα σχολείων Νεαπόλεως 35.256672° – 25.608557° Αγίου Αντωνίου Αύλειος χώρος Εκκλησίας Αγίου Αντωνίου 35.315818° – 25.606814° Βουλισμένης Συγκρότημα σχολείων Νεαπόλεως 35.256672° – 25.608557°