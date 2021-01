Ποδαρικό από την Τουρκία – Αμφισβητεί μέσω Navtex περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης

«Ποδαρικό» έκαναν οι Τούρκοι εκδίδοντας το Σάββατο δύο νέες Navtex, αμφισβητώντας μια ολόκληρη περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Οι δυο νέες Navtex της Τουρκίας, προέκυψαν ως απάντηση δυο οδηγιών από τον υδρογραφικό σταθμό του Ηρακλείου για αεροναυτικές ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας στην περιοχή Νοτιανατολικά της Κρήτης.

Επί της ουσίας αναφέρουν πως ο σταθμός του Ηρακλείου δεν έχει αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι δυο νέες Navtex

TURNHOS N/W : 0001/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-01-2021 15:28)TURNHOS N/W : 0001/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA45-828/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 04 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N – 026 35.00 E

34 40.00 N – 027 30.00 E

34 10.00 N – 027 30.00 E

34 10.00 N – 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 041100Z JAN 21.

TURNHOS N/W : 0002/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-01-2021 15:29)TURNHOS N/W : 0002/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA46-829/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 08 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N – 028 05.00 E

34 40.00 N – 029 20.00 E

34 10.00 N – 029 20.00 E

34 10.00 N – 028 05.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 081100Z JAN 21.

Ακάρ: Η Ελλάδα να αποστρατιωτικοποιήσει 16 νησιά

Οι νέες τουρκικές Navtex έρχονται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά και τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος ζήτησε για πολλοστή φορά να αποχωρήσει ο ελληνικός στρατός από 16 ελληνικά νησιά.

Απευθυνόμενος στην ετήσια ειδική συνάντηση στο Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων χθες –μια συνάντηση που είχε ως βασικό θέμα τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του 2020- ο Χουλουσί Ακάρ έκανε εκτενή αναφορά στην εγχώρια πολεμική βιομηχανία, τις εθνικές και διεθνείς ασκήσεις και στη συνέχεια εξαπέλυσε «πυρά» κατά της Ελλάδας.

Όπως υποστήριξε, η «Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε αποστρατιωτικοποίηση 16 νησιών» ενώ ανέφερε ότι η χώρα μας… προκαλεί την Άγκυρα, καθώς πολιτικοί και στρατιωτικοί επισκέπτονται τα εν λόγω νησιά.

«Κίνηση που χειροτερεύει περαιτέρω την κατάσταση» δήλωσε ο ίδιος.

Ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε πως η Ελλάδα φοβάται το διάλογο γιατί «γνωρίζει ότι η Τουρκία έχει δίκιο».

Μάλιστα, υποστήριξε πως τα αιτήματα της Ελλάδας προς την Ε.Ε. είναι «εγωιστικά και βλακώδη».

Αναφερόμενος στην Λιβύη, ο Χουλουσί Ακάρ έδειξε πως η Άγκυρα δεν έχει σκοπό να κάνει βήμα πίσω, επισημαίνοντας πως η Τουρκία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της εκεί.