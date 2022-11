Η Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί στην ενεργειακή στήριξη των ΤΟΕΒ και των Δήμων του νησιού

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους ΤΟΕΒ του νησιού, για καλύτερη τεχνική υποστήριξη, είναι η μοναδική στην Ελλάδα που εντάσσεται στο πρωτοποριακό έργο “INTegrated sustainable Energy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA.

Η εισήγηση της συμμετοχής και ένταξης της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που αφορά την ίδρυση σε επτά (7) νέες Ενεργειακές Κοινότητες εγκρίθηκε σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη στο ξενοδοχείο «Ατλαντίς» .

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στόχος έργου είναι, να συμβάλει τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια όσο και στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, ιδίως στο πλαίσιο της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης του ενεργειακού κόστους. Το επίκεντρο είναι η ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των Δήμων, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και άλλων δημοσίων φορέων χρησιμοποιώντας υπάρχοντα εργαλεία αδειοδότησης και χρηματοδότησης. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ειδικά για τους Τ.Ο.Ε.Β., η Περιφέρεια Κρήτης έχει εκπονήσει όλες τις αναγκαίες μελέτες για την ενεργειακή τους αυτονομία, μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), προς όφελος των αγροτών που χρησιμοποιούν το νερό της άρδευσης από τα δίκτυα τους . Όπως πρόσθεσε ο κ. Αρναουτάκης το επόμενο βήμα είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης από την Περιφέρεια για την υλοποίηση των έργων.

Σημαντικές αποφάσεις-εγκρίσεις άλλων θεμάτων και ομόφωνη έγκριση για τους εργαζόμενους στο “βοήθεια στο σπίτι”.

Συγκεκριμένα το Περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης, αποφάσισε:

Ψηφίστηκε η 3η τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2022 με προσθήκη νέων έργων .

Τροποποιήθηκε ο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης για λόγους λειτουργικότητας και αποδοτικότητας προσαρμογής και κάλυψης όλων των υπηρεσιακών αναγκών που έχουν καταγραφεί και προκύψει και αφορούν ν\την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών.

Εγκρίθηκε η δωρεά παραχώρηση δύο νέων απινιδωτών με τα κουτιά ασφαλείας και με συναγερμό εσωτερικού χώρου, για την ανάγκη προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας με την πρόληψη εκτάκτων καρδιολογικών περιστατικών στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκαλανίου.

«Εγκρίθηκε κυκλοφοριακής ρύθμισης (απαγόρευση κυκλοφορίας) στο τμήμα της επαρχιακής οδού «Βρυσσών – Σφακίων», για το έργο: «Υπογειοποίηση δικτύου μέσης τάσης για λόγους καλύτερης εκμετάλλευσης στην Ίμπρο Σφακίων».

«Εγκρίθηκε η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός οικισμού «Δελιανά», Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου, του Δήμου Πλατανιά, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «επείγουσες εργασίες αποκατάστασης και επισκευής γεφυρών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων».

Καθορίσθηκε νέα έδρα για Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών πολιτών στον δήμο Γαύδου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.Τέλος εκδόθηκε με ομόφωνη έγκριση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης το ψήφισμα που κατατέθηκε από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» που έχει ως εξής:

«Το περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης ζητά από την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε κανένας επιτυχών όλων των κατηγοριών από τους τελικούς πίνακες του διαγωνισμού της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, όπως αυτοί έχουν ανακοινωθεί, να μην αποκλεισθεί και μείνει χωρίς εργασία στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι». Επίσης, να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου και οι 163 πολυετείς εργαζόμενοι στο «Βοήθεια Στο Σπίτι» που έμειναν εκτός προκήρυξης, να μονιμοποιηθούν και να παραμείνουν στην εργασία τους».