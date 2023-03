Λασίθι: Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με εκπροσώπους των ΤΟΕΒ

Send an email

Με εκπροσώπους των ΤΟΕΒ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου που συμμετέχουν στην Ενεργειακή Κοινότητα συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου, Καβουσίου – Παχειάς Άμμου, Οροπεδίου Λασιθίου, Καλού Χωριού, Ιεράπετρας, Ζάκρου, Κουτσουρά, Παπαγιαννάδων, Σητείας – Πισκοκέφαλου: Κώστας Κασσωτάκης, Κώστας Πλακαντωνάκης και Γιώργος Κωστάκης (μέλος), Παναγιώτης Μπαμιεδάκης, Δημήτρης Μανιαδάκης, Μανώλης Παπαδάκης, Μιχάλης Τζουανάκης, Νικήτας Παπαδάκης, Κώστας Ξενικάκης, Γιώργος Ζουριδάκης, αντίστοιχα, και το μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα της Κ.Ε.Δ.Ε. Αργύρης Πανταζής.

Συζητήθηκαν οι προκλήσεις και τα νέα δεδομένα ανάπτυξης διαχείρισης ενέργειας, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κ.λπ. που δημιουργούνται από τη συμμετοχή των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες – εκτός των άλλων – στοχεύουν στην προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας μέσα από το έργο “IN Tegrated sustainable enERgyACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)”. Το έργο είναι ενταγμένο στο Μηχανισμό European Local EΝergy Assistance (ELENA) και υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.

Για την καλύτερη διαχείριση, συγκροτήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο των Τ.Ο.Ε.Β. που συμμετέχει στην Ενεργειακή Κοινότητα, και αποτελείται: Γιώργος Κωστάκης (Τ.Ο.Ε.Β. Παχειάς Άμμου – Καβουσίου), Νικήτας Παπαδάκης (Τ.Ο.Ε.Β. Κουτσουρά), Νεκτάριος Μουλιανιτάκης (Τ.Ο.Ε.Β. Σητείας) ενώ από Π.Ε. Λασιθίου συμμετέχουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κώστας Ξενικάκης και Γιώργος Τσιφετάκης.

Επιπλέον, αναπτύχθηκαν οι προοπτικές που διαγράφονται μετά από την ανακοίνωση των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Πράξεις: α) «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του Τ.Ο.Ε.Β. Παπαγιαννάδων», με επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 1.855.215,05 €, β) «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού – τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και αυτόματων υδρομετρητών για την αναβάθμιση υποδομών άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου», με επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 2.197.528,00 €.

Οι εκπρόσωποι των Τ.Ο.Ε.Β. ευχαρίστησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη για την συνεργασία και τη στήριξή του.