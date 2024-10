Λασίθι: Η 4η Παγκρήτια Ημερίδα Τουρισμού «Κρητών Φιλοξενείν» | +Video

Send an email

Το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, «Ολιστική & Ανθεκτική Τουριστική Ανάπτυξη», τράβηξε το ενδιαφέρον κορυφαίων παραγόντων και επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου της Κρήτης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για καινοτόμες στρατηγικές που προάγουν τη βιωσιμότητα και συνδέουν τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα.

Η ημερίδα, η οποία αποτελεί καθιερωμένη δράση της ψηφιακής επιχειρηματικής πύλης «Κρητών Επιχειρείν», φέτος συνδιοργανώθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων και το Επιμελητήριο Λασιθίου. Το «Κρητών Φιλοξενείν» έχει ήδη πραγματοποιηθεί στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της σημασίας του τουρισμού για την οικονομία της Κρήτης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και τουριστικών φορέων, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν, o Μιχάλης Βάμβουκας, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, o Γιώργος Ζερβάκης, Δήμαρχος Δήμου Σητείας, oΓιώργος Πελεκανάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείωn, o Μάνος Περισυνάκης, Αντιδήμαρχος Τουρισμού Οροπεδίου Λασιθίου, o Γιώργος Σφακιανάκης, Πρόεδρος Παγκρητίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, o Θωμάς Χαριτάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λασιθίου, o Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και ο Εμμανουήλ Μενεγάκης, Δήμαρχος Αγίου Νικολάου.

Αξιοσημείωτη ήταν η πρόσκληση του κ. Ζερβάκη για τη διοργάνωση της 5ης Παγκρήτιας Ημερίδας Τουρισμού «Κρητών Φιλοξενείν» στη Σητεία το 2025.

Οι συζητήσεις περιλάμβαναν θέματα όπως η στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης για την περίοδο 2024-2028, η σύνδεση της γαστρονομίας με τον τουρισμό, οι προκλήσεις του υπερ-τουρισμού και η τουριστική εκπαίδευση. Ξεχωριστή θέση είχε η παρουσίαση για το κρητικό κρασί ως παράγοντα ανάδειξης της λιγότερο γνωστής πλευράς της Κρήτης. Επίσης, έλαβαν χώρα ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για την τεχνολογική πρόβλεψη, την τουριστική διαχείριση και τις προοπτικές της γαστρονομίας στον τουρισμό.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα των: Υπουργείου Τουρισμού, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Περιφέρειας Κρήτης, Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές:

Κυριάκος Κώτσογλου, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης MSc, PhD, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ΠεριφέρειαςΚρήτης.

«Διάσημη, Ποικιλόμορφη, Αειφόρα, Ανθεκτική, Έξυπνη, Συνεργατική και Ολιστική Κρήτη. Η Στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης, 2024-28»

Γιώργος Αγγελάκης, ερευνητής στο Τμήμα Οικονομίας & Διοίκησης του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων – ΜΑΙΧ και υπ. διδάκτωρ Τμ. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – ΕΛΜΕΠΑ.

«Αποτίμηση της φετινής τουριστικής κίνησης στην Κρήτη»

Νίκος Μηλιαράκης, Ιδρυτικός Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Νομού Ηρακλείου και κεντρικός Συντονιστής του Wines of Crete.

«Το κρητικό κρασί πυλώνας ανάδειξης της άλλης Κρήτης»

Αλέξανδρος Αποστολάκης, Κοσμήτορας, Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του ΕΛΜΕΠΑ.

«Αποδελτίωση των Βασικών Τουριστικών Δεικτών της Περιφέρειας Κρήτης. Αποτύπωση της Τρέχουσας Κατάστασης»

Ζαχαρίας Χνάρης, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου CHC GROUP – Chnaris Hotel, Management, Development & Consulting SA.

«Τουρισμός: Προκλήσεις και προοπτικές. Η νέα εποχή, είναι εδώ»

Γιώργος Ατσαλάκης, Ειδικότητα: Τεχνολογική Πρόβλεψη, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

«Υπερ-τουρισμός ή ανεπάρκεια διαχείρισης»

Σπύρος Μπαλαντίνος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διασύνδεσης Πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.

«Η Γαστρονομία ως προστιθέμενη αξία τουριστικού προϊόντος και μέσο διασύνδεσης Τουρισμού και Πρωτογενή Τομέα»

Μαρία Πιτσικάκη, Πρέσβειρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Κρήτης στην Ευρώπη, Πρόεδρος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ηρακλείου ΑΡΕΤΟΥΣΑ

«Αειφόρος ανάπτυξη ενδοχώρας, υπερ-τουρισμός»

Δημοσθένης ΣΜπρόλιας, Heedbof Perfarmance της EyeWide.

«Driving Your Sales Mix: The Power of Performance Marketing»

Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης».

«Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμφέρει· πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα οικοδομεί…»: Τι συμφέρει και τι οικοδομεί μία ολιστική και ανθεκτική τουριστική ανάπτυξη;

Μιχάλης Βλαχάκης, Υπεύθυνος εργαστηρίου μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών του www.aktinovolia.gr.

«Πώς η επιστήμη προάγει το ευ ζειν μέσω των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον αστικό ιστό και τον ξενοδοχειακό χώρο»

Γιώργος Κλεισαρχάκης, Αναπληρωτής Διευθυντής της Α.Σ.Τ.Ε.Κ., Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός Μηχ/ος & Μηχ. Η/Υ.

«Η συμβολή της τουριστικής εκπαίδευσης στην ολιστική και ανθεκτική τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης»

Μάνος Λυγεράκης, στέλεχος ξενοδοχειακού management και επιχειρηματίας στο χώρο της συμβουλευτικής με εξειδίκευση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

«Οι πολιτιστικές διαδρομές ως πυλώνας ανάπτυξης με βιώσιμα και ανθεκτικά χαρακτηριστικά»

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση των φορέων να ενισχύσουν τη συνεργασία για την προώθηση μιας ολιστικής και ανθεκτικής τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και ενδυναμώνει την τοπική κοινωνία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Κρήτης και άλλων σημαντικών φορέων, ενισχύοντας τη θέση του «Κρητών Φιλοξενείν» ως θεσμού για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης.Οι εισηγήσεις και τα αποτελέσματα της ημερίδας θα δημοσιευθούν στο 21ο τεύχος του περιοδικού «Κρητών Φιλοξενείν».