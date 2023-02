Κρήτη: Ολοκληρώθηκε ο Περιφερειακός Διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής

Send an email

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου ο Περιφερειακός Διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής FIRST® LEGO® League Κρήτη στο Ηράκλειο, μια διοργάνωση της Eduact με την φιλοξενία του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και με Χρυσό Αρωγό τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ.

Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 18 ομάδες με 200 μαθητές και προπονητές. Οι συμμετέχοντες έχοντας σαν φετινό θέμα την ενέργεια, πώς διανέμεται, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται χτίζουν ένα καινοτόμο και καλύτερο ενεργειακό μέλλον. Σημαντική ήταν η προσφορά των εθελοντών της τοπικής κοινωνίας που ξεπέρασαν τους 35 και συμμετείχαν ως κριτές, διαιτητές και συνοδοί των ομάδων.

Ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Κρήτης είναι ένας από τους οκτώ περιφερειακούς διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν φέτος στην Ελλάδα. Συνολικά το 30% των ομάδων θα εξασφαλίσουν την πρόκριση τους στον τελικό του FIRST® LEGO® League Greece που θα λάβει χώρα στις 18 και 19 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν για το FIRST® LEGO® League GREECE FINAL στην κατηγορία CHALLENGE είναι οι :

C007 SMARTBOTS, C3041 RoboNagers, C3043 RoboWaves, C3064 The Darth Breakers, C3190 CHALLENGERS, C3191 ROBODYNAMICS και με την παρουσία τους μας τίμησαν οι: Μανώλης Λεμπιδάκης Χρυσός Αρωγός, Πλαστικά Κρήτης, Κώστας Βασιλείου, Πρόεδρος της Eduact, Αντώνης Αργυρός, Καθηγητής και πρόεδρος στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών του πανεπιστημίου Κρήτης (Computer Science Department) και Μαρία Τσίκα, Διευθύντρια Εταιρείας Αξιοποίησης & διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι θαύμασαν και βράβευσαν τις δουλειές και τον αγώνα των παιδιών.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν: το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Χρυσός Αρωγός Πλαστικά Κρήτης, οι Χρυσοί Χορηγοί προγραμμάτων της Eduact KLEEMANN, Ελληνικός Χρυσός, ΤΙΤΑΝ, ο Ασημένιος Χορηγός Motor Oil, οι Μεγάλοι Χορηγοί Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΙΟΣ και ΔΕΔΔΗΕ, ο Χορηγός Μετακίνησης Avance, ο Επιστημονικός Συνεργάτης O3 Out Of the Ordinary, οι Χορηγοί Σίτισης Unismack και Pizza Fan, οι Τοπικοί Υποστηρικτές Entec Contractors A.E. Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία και Κλάδης Ενεργειακή και οι Συνεργάτες Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ( ΙΤΕ ) και Εργαστήριο Μικροαναδόμησης με Υπερβραχείς Παλμούς Λέιζερ του ΙΤΕ.

Μάθετε περισσότερα για τους Διαγωνισμούς εδώ: https://firstlegoleague.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 23112-86369