Ημερίδα με θέμα: «Διαπραγματεύσεις» από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών ξενοδοχείων

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων το Σάββατο 4 Μαρτίου στο Ξενοδοχείο Galaxy, στο Ηράκλειο, ημερίδα με θέμα: “Διαπραγματεύσεις”

Μια ακόμη εκδήλωση στο άνοιγμα της περιόδου με την παρουσία πολλών μελών μας και της Ένωσης «Φιλοξενία»

Κατά την έναρξη τηρήθηκε από τους παρευρισκόμενους ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γιώργος Σφακιανάκης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους, τους εισηγητές της ημερίδας και την επιτροπή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών με επικεφαλής τον κ. Ψαρουδάκη Μανούσο.

Οι πωλήσεις των ξενοδοχείων ήταν και θα είναι κρίσιμο ζήτημα για όλα τα διευθυντικά στελέχη των ξενοδοχείων.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι από την επιτυχή τους έκβαση κρίνεται η ικανότητα του στελέχους, η βιωσιμότητα του ξενοδοχείου αλλά και η ευμάρεια της τοπικής κοινωνίας γενικότερα.

Για πρώτη φορά το θέμα προσεγγίζεται ολιστικά, αναλύονται πολλές διαφορετικές του προεκτάσεις και παρουσιάζονται πληροφορίες και δεδομένα πρόσφατων ερευνών, από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς.

Ακολούθως το πρόγραμμα και οι ομιλητές.

Ενότητα 1. Το προφίλ του ταξιδιώτη του σήμερα και οι τάσεις που βοηθούν σε μια ισχυρή στρατηγική onlineπωλήσεων.

Ομιλήτρια: Ιουλία Δουραμάνη Ευθυμιάδη, Area Manager, Expedia Group.

Ενότητα 2. Tour operators pricing strategies

Ομιλητής: Μανώλης Μαρινάκης, Senior Contracting Manager Crete WebBeds

Ενότητα 3. Οι Κανονισμοί της Ε.Ε. Digital Markets Act και Digital Services Act και η επιρροή τους στη σχέση OTA’sκαι ξενοδοχείων”

Ομιλητής: Νάσος Φανός, LL.M.eur.(Munich), Data Protection Officer cert., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δ.Σ. Αθηνών

Ενότητα 4. Η Χρησιμότητα του revenue management για τον Διευθυντή Ξενοδοχείου

Ομιλητής: Παναγιωτης Αλμυράντης, Γενικός Διευθυντής GrandHyatt Athens.

Ενότητα 5. Διαχείριση εσόδων και κόστους – Στρατηγική τοποθέτηση τιμολογιακής πολιτικής ξενοδοχειακής επιχείρησης

Ομιλητής Χαράλαμπος Φωσκολάκης, Μέλος ΔΣ Phaea Resorts – Σύμβουλος Διοίκησης, Μέλος ΔΣ ΕΞΗ, Μέλος ΠΣΔΞ

Ενότητα 6. Διαπραγματεύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Ομιλήτρια: Δρ. Λεμονιά Παπαδοπούλου-Κελίδου, Lecturer CITY College, University of York Europe Campus, UNTWO Academy, Instructor of “Negotiations in Tourism”, Registered Trainer of INSETE Training Programs

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σφακιανάκης Γιώργος Γάσπαρης Μιχάλης