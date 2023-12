«Γέφυρα» Κρήτης – Μ. Βρετανίας στο σύγχρονο πολιτισμό

Send an email

Χειροκροτήθηκε θερμά στο Λονδίνο η εντυπωσιακή εκδήλωση παρουσίασης των βραβευμένων έργων του διαγωνισμού σύνθεσης “για 2 πιάνα 2022-2023” που συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της, και ήταν αφιερωμένος στην μνήμη του «Θόδωρου Αντωνίου».

Η εκδήλωση στο Λονδίνο ήταν μια πρωτότυπη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Ελληνικό Κέντρο της Μεγάλης Βρετανίας, το Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου και την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών που αναδεικνύει τους νέους δημιουργούς και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Η καλλιτεχνική απόδοση στο Λονδίνο των βραβευμένων έργων του διαγωνισμού σύνθεσης έγινε από το διακεκριμένο Piano Duo Antithesis, που αποτελείτε από τους: Δημήτρη Καρύδη και Πέτρο Μόσχο, ενώ το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης έργα από το βασικό ρεπερτόριο του 20ουαιώνα.Συγκεκριμένα το σκεπτικό της σύνθεσης του προγράμματος βασίστηκε στην εύρεση κοινών στοιχείων των βραβευμένων έργων του διαγωνισμού με άλλα έργα για 2 πιάνα του 20ου αιώνα.

Καθώς η συναυλία ήταν αναμφίβολα αφιερωμένη στην ελληνική δημιουργία ξεκίνησε με το ‘κατεξοχήν’ ελληνικό έργο για 2 πιάνα, «8 Ελληνικοί Νησιωτικοί Χοροί» του Γιάννη Κωνσταντινίδη, με έντονο το φολκλόρ αλλά και το τζαζ στοιχείο. Ακολούθησε το Μ-101118 του Σταμάτη Πασόπουλου (2ο βραβείο) και το BlackEarth του Fazil Say τα οποία έχουν επίσης έντονο το φολκλόρ στοιχείο. Για το μεν ο συνθέτης εμπνεύστηκε από τους ήχους της γκάιντας και του νταουλιού, και στο δε μιμήθηκε το σαντούρι. Το Caleidoscope του Ευστάθιου Χωματσά (1ο βραβείο) και το Scaramousche του Darius Milhaud διαθέτουν ποικιλία ηχοχρωμάτων ρυθμών και εντάσεων με έντονο κοινό χαρακτηριστικό το «διάλογο» των δύο οργάνων. Στο έργο 3 Simulacra of Songs by GeorgeGershwin (3ο βραβείο) ο Άγγελος Μαστραντώνηςεμπνεύστηκε από τρία τραγούδια του Gershwin. Η συναυλία τελείωσε με την βιρτουόζικη ‘Φαντασία΄ του Percy Grainger στην οποία ο συνθέτης κάνει ευθείς αναφορές στα τραγούδια της όπερας Porgy andBess του Gershwin.

Το Ελληνικό Κέντρο στο Λονδίνο “The Hellenic Centre”ιδρύθηκε το 1994 στην καρδιά του Λονδίνου, είναι ένας ακμάζων πολιτιστικός κόμβος που προωθεί πολιτιστικές ανταλλαγές και συνδέσεις μεταξύ της Μ. Βρετανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου, του ελληνόφωνου κόσμου και όχι μόνο. Σε συνεργασία με διακεκριμένους καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του πολιτισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο και όλο τον κόσμο, το Ελληνικό Κέντρο φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, από ομιλίες, προβολές ταινιών, εκθέσεις χορό και μουσική.

Από πλευράς Περιφέρειας Κρήτης η παρουσίαση της εκδήλωσης – διαγωνισμού στο Λονδίνο έγινε από την συνεργάτιδα της Περιφέρειας, σε θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Ιωάννα Γιάνναρη, η οποία και μετέφερε στους συνδιοργανωτές και στους παριστάμενους που κατέκλυσαν την αίθουσα εκδηλώσεων, τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και τον χαιρετισμό του Εντεταλμένου συμβούλου σύγχρονου πολιτισμού-Προέδρου του φεστιβάλ και του Π.Σ Κρήτης Ευάγγελου Ζάχαρη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Κρητικής καταγωγής διευθύντρια του The Hellenic Centre ΝάγιαΓιακουμάκη, η οποία συνεχάρη δημόσια την Περιφέρεια Κρήτης και προσωπικά τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για τις επιτυχίες και την εξωστρέφεια της Περιφέρειας στον Πολιτισμό. Η ίδια αγκάλιασε με μεγάλη χαρά την εκδήλωση και τη συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης αναφέροντας μεταξύ άλλων ” Νιώθω τυχερή που μέσα από τα προγράμματα του το “The Hellenic Centre” μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της νέας καλλιτεχνικής δημιουργίας η οποία σχεδιάζεται και δημιουργείται από επαγγελματίες στο χώρο του πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα που παρουσιάστηκαν στο Great Hall του Ελληνικού Κέντρου, τα βραβευμένα έργα ενός μοναδικού διαγωνισμού σύνθεσης που αφιερώθηκε στη μνήμη του Θόδωρου Αντωνίου. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε πριν λίγους μήνες στην Κρήτη, δίνοντας ευκαιρία στους απανταχού Έλληνες να δημιουργήσουν νέα έργα και να παρουσιαστούν σε αίθουσες στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την στήριξη, τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου Ευάγγελο Ζάχαρη που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή ένα τόσο σπουδαίο Project και την Ιωάννα Γιάνναρη που συνεργάστηκε άψογα μαζί μας στο συντονισμό αυτής της εκδήλωσης”.

Στην εκδήλωση επίσης παρευρέθηκε ο νέος συνθέτης Ευστάθιος Χωματσάς ο οποίος και είχε λάβει το Α’ Βραβείο και το βραβείο κοινού κατά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού στην Κρήτη τον Απρίλιο του 2023, όπου έγινε και η βράβευση των νέων συνθετών από τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και εντεταλμένο σε θέματα τέχνης- σύγχρονου πολιτισμού, Ευάγγελο Ζάχαρη. Στον ίδιο διαγωνισμό το Β’ Βραβείο είχε λάβει ο Πασόπουλος Σταμάτιος, το Γ΄ Βραβείο ο Μαστραντώνης Άγγελος, ενώ έπαινοι δόθηκαν στους (κατά αλφαβητική σειρά): Κατσιβέλη Παύλο, Λαμπριανίδη Θεόφιλο και Χαλιάσα Κωνσταντίνο.

Η επιτροπή κρίσης του διαγωνισμού αποτελείτο από τους καταξιωμένους δημιουργούς και προσωπικότητες του χώρου: Γιώργο Κουμεντάκη (Συνθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικής Λυρικής Σκηνής), Ιωσήφ Παπαδάτο (Συνθέτης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Καθηγητής Πανεπιστημίου), Μηνά Μπορμπουδάκη (Συνθέτης), Ερατώ Αλακιοζίδου (Πιανίστα) και Σπύρο Δεληγιαννόπουλο (Συνθέτης, Πιανίστας).

Πολιτιστική εξωστρέφεια της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης για την εκδήλωση στο Λονδίνο, δήλωσε, πως η μουσική έχει τη δύναμη να σε ταξιδέψει στο χώρο και το χρόνο, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της νέας δημιουργίας και ενός πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ δυο νησιών Κρήτης και Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης, πρόσθεσε: “Η Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιώντας μια πολιτική εξωστρέφειας για τον σύγχρονο πολιτισμό στοχεύει στη σύνδεση του πολιτιστικού πεδίου με τα διεθνή ρεύματα και συγχρόνως στην ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Κρήτης, στη διεθνή σκηνή. Ο στόχος αυτός περνάει μέσα από την καλλιτεχνική, οργανωτική και λειτουργική ενδυνάμωση των φορέων και καλλιτεχνών και προϋποθέτει την ισχυροποίηση των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών διοργανώσεων, οι οποίες καθιερώνονται, πλέον, ως ισχυροί θεσμοί στο χώρο του πολιτισμού.

Υπό το πρίσμα αυτό, συμμετείχαμε στην διοργάνωση του Διαγωνισμού Σύνθεσης για 2 πιάνα 2022-2023, που αφιερώθηκε στην μνήμη του Θόδωρου Αντωνίου. Πρόκειται για μια σπουδαία καλλιτεχνική πρωτοβουλία, η οποία με τη συμμετοχή της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και του Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον καταξιωμένων μουσικών από την Ελλάδα και τον κόσμο. Από την Κρήτη, την αφετηρία του διαγωνισμού, ερχόμαστε στο Λονδίνο, στο φιλόξενο Hellenic Center όπου με την εξαιρετική συνεργασία των στελεχών του θα παρουσιαστούν τα έργα που βραβεύτηκαν στην Κρήτη. ”

Από την πλευρά του, ο Εντεταλμένος σύμβουλος σύγχρονου πολιτισμού, Πρόεδρος του φεστιβάλ και του Π.Σ. της Περιφέρειας Κρήτης, Ευάγγελος Ζάχαρης δήλωσε :

“Ο Πολιτισμός και η ενδυνάμωση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης βρίσκεται στις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Με αυτό το δεδομένο και σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη μας Σταύρο Αρναουτάκη, αγκαλιάσαμε με χαρά από την πρώτη στιγμή την πρόταση να συνδιοργανώσουμε το Διαγωνισμό Σύνθεσης για δυο πιάνα 2022-2023 που αφιερώθηκε στην μνήμη του Θόδωρου Αντωνίου. Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου και την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών ολοκληρώσαμε με επιτυχία το διαγωνισμό σύνθεσης τον Απρίλιο του 2023, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Χαιρόμαστε για την αγαστή συνεργασία με το Hellenic Center και που με την φροντίδα του, τα βραβευμένα έργα παρουσιάζονται στο Λονδίνο, δίνοντας μια ώθηση στο έργο των νέων συνθετών”.