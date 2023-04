Ελούντα: Αυτή είναι η ταινία που γίνεται σάλος τις τελευταίες ημέρες!

Send an email

Σημαντικές πληροφορίες Σκηνοθεσία: Philippe Lacôte

Πρωταγωνιστές: Richard Madden, Shailene Woodley, Joseph Gordon-Levitt, Μάνος Γαβράς

Fake news ή πραγματική είδηση, αναρωτιούνται πολλοί στην Κρήτη, με πολλά ερωτήματα να κάνουν το γύρω του διαδικτύου και των social media τις τελευταίες ημέρες, η είδηση ότι συνεργεία της Amazon Studio με την εταιρία παραγωγης Faliro House έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή της Ελούντας και του Αγίου Νικολάου στο νομό Λασιθίου για ταινία επιπέδου Hollywood.

Το Κρητικό Πρακτοριεο Ειδήσεων CNA.GR με αποκλειστικές πληροφορίες, που μόνο αυτό θα μπορούσε να διασφαλίσει, σας παρουσιάζει την αναμενόμενη ταινία που έχει κάνει σάλο τις τελευταίες ημέρες σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Προκειται λοιπόν για την ταινία με τίτλο «Killer Heat», σε σκηνοθεσία Philippe Lacôte και παραγωγή Brad Weston, η ταινία βασίζεται στο διήγημα του Jo Nesbø «The Jealousy Man».

Ένα δραματικό θρίλερ αλλα και ρομαντικό που επικεντρώνεται στα δίδυμα αδέρφια (Madden) που έχουν πιαστεί σε ένα βίαιο ερωτικό τρίγωνο σε ένα απομακρυσμένο ελληνικό νησί και έναν «κατεστραμμένο» ντετέκτιβ γνωστό ως «The Jealousy Man» (Gordon-Levitt), ο οποίος καλείται να ερευνήσει την υπόθεση.

Ο Μπραντ Γουέστον του Makeready είναι ο παραγωγός της ταινίας, η παραγωγή της οποίας ξεκινά τον επόμενο μήνα στην Κρήτη (Ελουντα, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο), με το Faliro House να είναι η τοπική παραγωγή.

Εκτός από τον πρωταγωνιστή στην ταινία, ο Gordon-Levitt θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός του έργου μαζί με τους Nesbø, Niclas Salomonson, Tom Karnowski και τον Collin Creighton του Makeready. Ο Oscar Montemayor του Makeready είναι συνεργάτης παραγωγός.

Πιο γνωστή για τις ερμηνείες της που δέχτηκε από τους κριτικούς στα “The Descendants”, “The Fault in Our Stars” και “The Spectacular Now”, και υποψήφια για Emmy για το “Big Little Lies”, η Woodley συνεχίζει να παίζει σημαντικούς κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους.

Πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίξει και ο δικός μας Μάνος Γαβράς, ο οποιος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και στον Άγιο Νικόλαο, που εκάνε γνωστό μέσω των social media.

Τα βλέμματα τράβηξε ο γνωστός ηθοποίος, αμέσως μόλις πάτησε το πόδι του στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Εμείς τον συναντήσαμε στο Citron Cafe Restaurant γνωστού επιχειρηματία και φίλου του ηθοποιού.

