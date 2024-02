Δράση εικονικής πραγματικότητας στο 4ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου

Send an email

Μια εξαιρετική δράση εικονικής πραγματικότητας πραγματοποιήθηκε στο 4ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2024.

Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μια τεχνολογική και εκπαιδευτική εμπειρία και, μέσω του ειδικού εξοπλισμού Virtual Reality (VR), εισήλθαν σε έναν εικονικό κόσμο που προσομοίαζε σε περιβάλλον δημιουργημένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η δράση, που αποτελεί κομμάτι σχεδίου εργασίας αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία CollectiveUP που εδρεύει στη Γάνδη και τη συμπολίτισσά μας, κα Χρυσάνθη Κατρίνη, MsC in Computer Vision και MsC in applied informatics and multimedia που ζει και εργάζεται στο Βέλγιο.

Οι μικροί μαθητές μας, πλημμυρισμένοι περιέργεια και ενθουσιασμό, εξερεύνησαν νέες τοποθεσίες, αλληλεπίδρασαν με εικονικά αντικείμενα, διδάχτηκαν μαθηματικές έννοιες με έναν άλλο τρόπο και δημιούργησαν μικρές ιστορίες.

Ενθουσιασμένοι, συνεργάστηκαν και στις δραστηριότητες αναστοχασμού που ακολούθησαν, θεωρώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, την εμπειρία αυτή πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα…

Ενθουσιασμένοι φάνηκαν και οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας, καθώς η γνώση προσφέρθηκε και κατακτήθηκε αβίαστα, μέσα σε περιβάλλον χαράς και δημιουργικότητας.

Προστιθέμενη αξία όλων των παραπάνω, αποτελεί το γεγονός ότι η δράση οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσει αφόρμηση και, αβίαστα, να οδηγεί σε επέκτασή της στον πραγματικό κόσμο, εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας…