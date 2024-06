Χανιά: 5ο διεθνές συμπόσιο κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας

Το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και τον διεθνή επιστημονικό οικονομικό οργανισμό INFER διοργανώνουν το 5ο Διεθνές Συνέδριο Κυκλικής Οικονομίας και Βιωσιμότητας (5th Symposium on Circular Economy and Sustainability) στις 17-20 Ιουνίου 2024 στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). Το θεματολόγιο περιλαμβάνει αντικείμενα που έχουν αναπτυξιακό ενδιαφέρον, και ενδεικτικά αναφέρονται:

Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη

Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση

Ενέργεια από απόβλητα

Εξοικονόμηση ενέργειας και καθαρή ενέργεια

Έξυπνες πόλεις και κτίρια

Κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα

Κυκλική οικονομία των περιφερειών

Κυκλικός σχεδιασμός

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων

Πολιτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

Πράσινες δημόσιες προμήθειες

Επίσης διοργανώνονται τα παρακάτω που θα ωφελήσουν κυρίως νέους ερευνητές εκπαιδευτικούς, μηχανικούς και επιχειρηματίες.

Training School on Business intelligence analytics for digital and green transition, 15-20 Ιουνίου

Το σχολείο αυτό βοηθάει τους εκπαιδευόμενους με τη χρήση διαδικτυακών δεδομένων και δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εντοπίσουν επιχειρηματικές τάσεις και ευκαιρίες σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Workshop on Empowering Teachers to Promote Sustainability Goals, 20 Ιουνίου

Το σεμινάριο αυτό αφορά την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την προώθηση των στόχων της αειφορίας μεταξύ των μαθητών/-τριων: «Ενθουσιασμός για το Πράσινο» (Keen on Green)

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν πάνω από 250 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πάνω από 30 χώρες, ενώ διακεκριμένοι στον τομέα τους προσκεκλημένοι ομιλητές θα δώσουν διαλέξεις πάνω σε θέματα:

European vs Global Citizenship in the context of the European Legislation process regarding the European Green Deal.

Anne-Marie Eekhout, Liaison Office of the European Parliament.

Why is the Circular Economy not happening at the speed and scale that the planet needs?

Steve Evans, University of Cambridge

Environmental Degradation and Inflation in High Income Countries.

Γεώργιος Χονδρογιάννης, Τράπεζα Ελλάδα και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

The circular economy in the economics and management of innovation.

Blandine Laperche, Université du Littoral Côte d’Opale

A meta-analysis of the total economic impact of climate change

Richard S.J. Tol, University of Sussex

The European Green Deal (EGD): the good, the bad, the ugly – with a special focus on the circular economy packages & the European Pact for the Future

Bernhard Zlanabitnig, EU–Umweltbüro in Vienna

Τα πρακτικά των περιλήψεων και το πρόγραμμα του συμποσίου, βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και ελεύθερα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του συμποσίου: https://easychair.org/smart-program/5thCESUST2024/

Το συμπόσιο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης , το Περιφερειακό Ταμείο Κρήτης και το επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Sustainability. Ακαδημαϊκοί συνεργάτες του συμποσίου αποτελούν το Hellenic Association for Energy Economics, το Harper Adams University, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , το Ερευνητικό δίκτυο για την Καινοτομία (RRi), το ΜΑΙΧ, το Sustainable Manufacturing Systems Centre (SMSC) του Πανεπιστημίου Cranfield, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο CIRCUL-A-BILITY Cost group, το Bioeconomy in Transition Research Group (PEACE) και το έργο Sustainable Circular Economy Transition: from Industrial Symbiosis to Hubs for Circularity (IS2H4C).