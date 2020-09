Ο Μαγκάουα που «ξετρυπώνει» νάρκες βραβεύτηκε για το έργο του (video)

Ενας αρουραίος o Μαγκάουα, κέρδισε για πρώτη φορά από βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση το κορυφαίο μη στρατιωτικό βραβείο για τη γενναιότητα των ζώων, για την αναζήτηση και τον εντοπισμό ναρκών ξηράς στην Καμπότζη.

Ο λόγος για τον Μαγκάουα, έναν γιγαντιαίο αφρικανικό αρουραίο στον οποίο απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο της οργάνωσης PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals) για τη «γενναιότητα και αφοσίωσή του» μετά την ανακάλυψη 39 ναρκών ξηράς και 28 αντικειμένων με εκρηκτική ύλη τα τελευταία επτά χρόνια, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση.

Οσον αφορά τους δασκάλους του Μαγκάουα, αυτοί ανήκουν σε βελγική οργάνωση που διδάσκει αρουραίους να βρίσκουν νάρκες ξηράς για περισσότερα από 20 χρόνια. Η συγκεκριμένη ομάδα συνεργάζεται με προγράμματα στην Καμπότζη, την Αγκόλα, τη Ζιμπάμπουε και τη Μοζαμβίκη για την απομάκρυνση εκατομμυρίων ναρκών που έχουν μείνει πίσω από πολέμους και συγκρούσεις.

Για την ιστορία, ο Μαγκάουα είναι ο πιο επιτυχημένος αρουραίος της ομάδας, έχοντας καθαρίσει περισσότερα από 141.000 τετραγωνικά μέτρα γης, έκταση που ισοδυναμεί με περίπου 20 γήπεδα ποδοσφαίρου!

Meet Magawa, he searches for landmines in Cambodia for @HeroRATs.

He's been awarded a gallantry medal by the @PDSA_HQ. 🏅https://t.co/2Q1EGWr9xm pic.twitter.com/Th0Jsrmvrs

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 25, 2020