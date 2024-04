Πολιτισμός, Τουρισμός, Τοπική Κοινωνία – Ποιος χρειάζεται ποιον και πως; | της Δέσπω Καρνιαδάκη

Send an email

Στις 20-9-2023, στη κορύφωση της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών εκλογών, σε άρθρο του στην έγκριτη τοπική εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ» ο υποψήφιος τότε και νυν αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού και Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας κ. Μανούσος Πεδιαδίτης περιγράφει με ενθουσιασμό, τη στρατηγική – το Citybranding για να γίνει ο δήμος μας πρότυπο, όπως : οι Κάννες, η Βαρκελώνη, η Μύκονος ….

Στις 5-1-2024 σε ρόλο πια επιτελικό, πολυεπίπεδο και απαιτητικό «ξεδιπλώνει» την επόμενη ημέρα δηλαδή το σχεδιασμό και τις συνέργειες με φορείς του πολιτισμού, κοινοτήτων, φορέων τουρισμού αλλά και της τοπικής αγοράς. Προτείνει δε τη συγκρότηση δύο συμβουλευτικών επιτροπών τύπου think tank – (η σύνθεση τους ακόμα να εκκρεμεί ) με στόχο να περάσει στους φορείς την πολιτική ενοποίησης του πολιτισμού και του τουρισμού χειμώνα – καλοκαίρι ώστε να ζωντανέψει ξανά η πόλη (για μένα όλος ο δήμος) με ποικίλες και συνεχείς καινοτόμες πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και για να χαραχτεί μια σοβαρή στρατηγική διαχείρισης προορισμού που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας τουλάχιστον για τα επόμενα δέκα χρόνια η βάση της οποίας αποτελείται από αναβαθμισμένα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα .

Μέχρι εδώ όλα άριστα, ρομαντικά και ειδυλλιακά.. Για να δούμε όμως τη συνέχεια!!! Με σειρά ερωτημάτων :

Α. Στις 22-3-2024 στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων στη πιο σημαντική εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Κρήτη – Παντού! – Στρατηγικός Σχεδιασμός 2024 – 2028», ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ Κώτσογλου επισήμανε ότι η καμπάνια τουριστικής προβολής της Κρήτης για το 2024, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, προωθητικές ενέργειες και συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, με τίτλο «Crete, take me on a story…» με 12 θεματικές, τονίζοντας εμφατικά ότι οι Δήμοι της Κρήτης δεν έχουν στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, αλλά κινούνται πρόχειρα και αποσπασματικά. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου εκπροσωπήθηκε ; δήλωσε τη πολιτική του, ανάλυσε τον σχεδιασμό του;

Β. Σημαντική εξέλιξη η επανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του «Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου » αποτελούμενη από επιτυχημένους επιχειρηματίες, μια συνεργασία μαζί του μόνο οφέλη θα έχει , θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της προβολής αλλά και θα επιτύχει σημαντικές οικονομίες κλίμακας γιατί οι συνέργειες του πολιτισμού και του τουρισμού είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο, επιβεβλημένες !

Γ. Στις 8-4-2024 εγκαινιάστηκε η περίοδος κρουαζιέρας στο λιμάνι μας, εκδόθηκε δελτίο τύπου , είδαμε φωτογραφίες . Αναμένουμε να δούμε ποια δέσμη θελγήτρων θα χρησιμοποιήσει η νέα δημοτική αρχή και ποιες στοχευμένες δράσεις με την αγορά, ώστε το έτος 2025 ή το 2026 να καταφέρει να δημιουργήσει όπως επισημαίνει ο ίδιος ο αντιδήμαρχος «ένα νέο αφήγημα γύρω από το δήμο Αγίου Νικολάου ως τουριστικού προορισμού γιατί το 2024 ως γνωστό , οι προγραμματισμένες αφίξεις στον Άγιο Νικόλαο παραμένουν σε προβληματικό αριθμό.

Δ. Μεγάλη ανησυχία στο δήμο μας για τον τριπλασιασμό του εισιτηρίου στη Σπιναλόγκα , κάτι που εγείρει προβληματισμό για ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο σε επίπεδο επισκεψιμότητας, στη τοπική οικονομία κάτι που όλοι φυσικά, φορείς και πολίτες, το απευχόμαστε . Σήμερα όμως ο προβληματισμός δεν έχει μετουσιωθεί σε κάποια οργανωμένη αντίδραση και πρωτοβουλία και η ετοιμότητα της δημοτικής αρχής αρκείται σ΄ ένα ψήφισμα !!!.

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν εισήγηση στο ερώτημα μου « ποιο το στρατηγικό σχέδιο για την ενοποίηση πολιτισμού , τουρισμού και τοπικής οικονομίας κατά τη συζήτηση της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής ( 17/4). Πολιτική απάντηση επί των ερωτημάτων δεν έλαβα . Μοναδικό πεπραγμένο το καρναβάλι της λίμνης, και στα υπόλοιπα απαντήσεις τύπου «ασκήσεις επί χάρτου » . Απόλυτη κατανόηση, μόλις 4 μήνες δημοτική αρχή, ο χρόνος όμως τρέχει , η περίοδος χάριτος τελειώνει , ο βαθμός επιείκειας στην απειρία μειώνεται και στο δήμο πρέπει να βλέπουμε σιγά- σιγά έργο .

Εύχομαι και ελπίζω ότι η δημοτική αρχή ν΄αρχίσει να παράγει έργο και να υλοποιεί αυτό που έχει σχεδιάσει και υποσχεθεί, γιατί υπάρχει κίνδυνος οι μεγαλεπήβολες προεκλογικές εξαγγελίες, ν΄αποδειχτούν «παλάτια στην άμμο» εκτεθειμένα στη διάκριση της θάλασσας και του ανέμου..

Δέσπω Καρνιαδάκη

δικηγόρος- δημοτική σύμβουλος