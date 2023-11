Send an email

Χριστουγεννιάτικος στολισμός με την υπογραφή του In & Out Furniture Store by GruppoXrysos!

Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων και θέλουμε όλοι να τα γιορτάζουμε όπως μας αξίζει!

Το In & Out Furniture Store by GruppoXrysos είναι ήδη σε mood χριστουγεννιάτικο, με μια τεράστια γκάμα από μεγάλα και μικρά χριστουγεννιάτικα δέντρα, χριστουγεννιάτικες μπάλες, φωτάκια εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου και χριστουγεννιάτικες φιγούρες φωτιζόμενες που θα δημιουργήσουν μια μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα για το σπίτι σου, στο γραφείο σου ή στην επιχείρησή σου!

Το In & Out Furniture Store by GruppoXrysos διαθέτει για πρώτη φορά, πανέμορφα χειροποίητα μοναδικά κεράκια για δώρο Χριστουγέννων! Η συλλογή του θα σας εκπλήξει… είμαστε σίγουροι!

Όλα αυτά θα τα βρείτε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 67, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

