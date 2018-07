Bajamar: 4 κορυφαίοι bartender, 12 signature συνταγές από τα 4 καλύτερα Cocktail Bar της Ελλάδας σε ένα μοναδικό event

To Bajamar Cocktail Bar στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα έχει την τιμή

να φιλοξενήσει 3 από τα καλύτερα Cocktail Bar της χώρας μας.

Στα πλαίσια του fine drinking αλλά και του διαγωνισμού world class

Greece 2018 της εταιρίας Diageo, θα βρεθούν στον πεζόδρομο πάνω από το

γραφικό λιμάνι του Αγίου Νικολαου οι 4 finalist bartender

δημιουργώντας signature cocktail για όλους εμάς.

Από την Θεσσαλονίκη και το μπαρ Γορίλας ο νικητής του διαγωνισμού για

φέτος Αχιλλέας Πλακιδας. Από την Αθήνα και το Odori Vermuteria Di

Atene ο Steve Ajulo. Από τα Ιωάννινα και το Spitaki Cocktail Bar αλλά

πλέον θα τον βρείτε στο Porto Vecchio στους Παξούς ,ο Νίκος

Γυναργυρος. Last but not least ο head bartender μας Γιάννης Βαβαδάκης.

4 πόλεις , 4 από τα καλύτερα Cocktail Bar της Ελλάδας , 4 bartender ,

12 signature συνταγές.

Μην χάσετε την ευκαιρία να παρευρεθείτε σε αυτό το μοναδικό event.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ EVENT