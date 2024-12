Αστέρι Michelin για το Makris Athens by Domes

Με το πρώτο του Αστέρι Michelin διακρίθηκε το Makris Athens by Domes, το πρώτο αυτόνομο εστιατορικό concept της Domes, του κορυφαίου ελληνικού ομίλου πολυτελούς lifestyle φιλοξενίας. Αυτή η διεθνής αναγνώριση αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για το εστιατόριο, απόδειξη της αφοσίωσης της ομάδας του στην τελειότητα, τη βιωσιμότητα και την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας.

Ο Δρ. Γιώργος Σπανός, CEO της Domes, δήλωσε σχετικά: “Στην Domes επενδύουμε στο ταλέντο και στην εξέλιξη των ανθρώπων μας και από την πρώτη στιγμή είδα τη φλόγα, το όραμα και την ικανότητα του Πέτρου για να φέρει εις πέρας ένα τόσο φιλόδοξο και απαιτητικό project. Τώρα το legacy του Makris δημιουργεί νέα δεδομένα για την Domes, ενώ αποτυπώνει πλήρως την κουλτούρα μας: we never stay at our comfort zone. Δοκιμάζουμε πάντα τα όριά μας με κριτές όχι εμάς, αλλά διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Συγχαρητήρια στον Πέτρο και στις ομάδες μας που στήριξαν αυτό το εγχείρημα”.

Ο Πέτρος Δήμας, Chef Patron του Makris Athens by Domes, ανέφερε: “Από σήμερα ξεκινάει ένα νέο ταξίδι γεμάτο προκλήσεις και όνειρα. Για εμάς, που ζούμε και αναπνέουμε μέσα στις κουζίνες και τα εστιατόρια, αυτή η στιγμή είναι κάτι που πάντα ονειρευόμαστε και σήμερα, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στην οικογένεια Σπανού, και ιδιαίτερα στον κύριο Γιώργο Σπανό, καθώς και στην Domes για την αμέριστη στήριξή τους. Ευχαριστώ την ομάδα μου, που με τη σκληρή δουλειά και το πάθος της με συνόδευσε σε αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου σε κάθε βήμα. Υπόσχομαι σε όλους – τους αγαπημένους μου συνεργάτες και τους καλεσμένους μας – ότι η εμπειρία στο Makris θα παραμένει πάντα μοναδική και βαθιά προσωπική. Μια εμπειρία γεμάτη γεύση, ιστορία, πάθος, όραμα και, πάνω απ’ όλα, αγάπη για την τέχνη της μαγειρικής. Και τώρα, κοιτάμε μπροστά, με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα, για το επόμενο βήμα”.

Γαστρονομική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών

Ανοίγοντας τις πόρτες του μόλις 15 μήνες πριν, το Makris Athens by Domes κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην εστιατορική σκηνή της Αθήνας, προσφέροντας μια εμπειρία που παντρεύει την ουσία των ελληνικών γεύσεων με μια καινοτόμα προσέγγιση στη μαγειρική. Υπό την καθοδήγηση του Chef Patron Πέτρου Δήμα, του οποίου η γαστρονομική φιλοσοφία ταίριαξε μοναδικά με τη φιλοσοφία φιλοξενίας της Domes, το εστιατόριο συνδυάζει τον πλούτο των ντόπιων υλικών με τεχνικές που διευρύνουν τα όρια της σύγχρονης κουζίνας.

Η ατμόσφαιρα του εστιατορίου, με τον κομψό σχεδιασμό του και μια επιμελημένη επιλογή ελληνικών και διεθνών κρασιών, δημιουργεί ένα γαλήνιο σκηνικό, θέτοντας τη γαστρονομία στο επίκεντρο. Στο Makris Athens by Domes οι επισκέπτες ξεκινούν ένα ταξίδι αισθήσεων, όπου κάθε πιάτο διακρίνεται από μια λεπτή ισορροπία μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας. Η έμφαση στη φιλοξενία είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το φαγητό, με κάθε λεπτομέρεια να έχει επιμεληθεί σχολαστικά για να προσφέρει μια ολιστική εμπειρία.

Η βιωσιμότητα στο προσκήνιο

Το Makris Athens by Domes στηρίζεται στην τοπική παραγωγή, αντλώντας τα περισσότερα υλικά του από την ιδιόκτητη φάρμα του στην αρχαία Κόρινθο, και προωθεί πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον. Από τα εποχικά υλικά της φάρμας του – που φιλοξενεί αμπέλια, οπωρώνα με φρούτα και λαχανικά, ελαιόδεντρα και βοτανικούς κήπους – και τις άρτιες εκτελέσεις, μέχρι το αριστοτεχνικό σερβίρισμα, κάθε στοιχείο είναι σχεδιασμένο για να δημιουργήσει μια γευστική εμπειρία που είναι οικεία και ταυτόχρονα καθηλωτική. Η φιλοσοφία αυτή αντικατοπτρίζεται σε κάθε πιάτο που δημιουργείται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την ισορροπία μεταξύ φύσης και γεύσης.

Καθώς το Makris Athens by Domes εισέρχεται στη νέα εποχή του και ανοίγει νέους δρόμους για την ελληνική γαστρονομία, υπόσχεται να συνεχίσει να εξερευνά νέα γαστρονομικά μονοπάτια με σεβασμό στην αυθεντικότητα και την ελληνική παράδοση.

Για κρατήσεις επισκεφθείτε το makrisathens.com