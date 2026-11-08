Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή 8/11/2026

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά και ενδεχομένως πρόσκαιρα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Περιορισμένη τοπικά ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Βόρειοι άνεμοι 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στη Δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στα Επτάνησα. Λίγες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 9-11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 11-13 βαθμούς, στην Ήπειρο από 3 έως 15-16 , στη Θεσσαλία από 3 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 14-16 και τοπικά 17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 17-18 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 12-14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 16-18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Κυθήρων θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.