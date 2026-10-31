Στον «αέρα» η οικονομική βιωσιμότητα δεκάδων δομών Ψυχικής Υγείας – Κίνδυνος κατάρρευσης από το 2027

Μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της αποασυλοποίησης των ψυχικώς πασχόντων στη χώρα μας απειλείται με κατάπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι εμφανίζονται να μην επιθυμούν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές, οι οποίες θα εκσυγχρονίζουν, θα μονιμοποιούν και θα αναβαθμίζουν τις δομές και τις υπηρεσίες της κοινοτικής ψυχιατρικής στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, προειδοποίηση για… επικείμενη κατάρρευση της οικονομικής βιωσιμότητας δεκάδων στεγαστικών δομών Ψυχικής Υγείας εκπέμπει η Ομοσπονδία «Αργώ», η οποία ισχυρίζεται ότι το νέο μοντέλο χρηματοδότησης των εν λόγω δομών μέσω του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) δεν επαρκεί για να καλύψει το πραγματικό λειτουργικό κόστος. «Περισσότερα από 30 οικοτροφεία και ξενώνες κινδυνεύουν να βρεθούν σε οικονομικό αδιέξοδο ήδη από το 2027, ενώ η συνολική αντοχή των δομών εξαντλείται μετά το 2029», υποστηρίζει η «Αργώ».

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Με επίσημο αίτημά της, μάλιστα, η Ομοσπονδία ζητεί την αναστολή της εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) η οποία προβλέπει τη μετάβαση των στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στη συνέχιση της λειτουργίας τους και, κατ’ επέκταση, στην υποστήριξη των ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές, οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία της αποασυλοποίησης.

Η προειδοποίηση στηρίζεται, φευ, σε οικονομική «προβολή» για την περίοδο 2027-2031, η οποία εκπονήθηκε με βάση τους απολογισμούς του 2024, τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα των φορέων και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πληθωρισμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν όσα φέρεται να επισημάνθηκαν σε πρόσφατη συνάντηση με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, κ. Κουφάκη. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η βιωσιμότητα των μονάδων για το 2027 εμφανίζεται να εξασφαλίζεται μόνο μέσω της κατανάλωσης των αποθεματικών τους και όχι από την επάρκεια των θεσμοθετημένων νοσηλίων.

Η «Αργώ» χαρακτηρίζει ως μονόδρομο την αναστολή της εφαρμογής της ΚΥΑ μέχρι να ολοκληρωθεί η τεκμηριωμένη μελέτη για την κοστολόγηση των υπηρεσιών.