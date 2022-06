ΕΕ: Και επίσημα υποψήφιες προς ένταξη Ουκρανία και Μολδαβία

Οι ηγέτες των «27» χορήγησαν απόψε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Η συνέντευξη Τύπου Μακρόν, Μισέλ και Φον ντερ Λάιεν

LIVE following the European Council's decision on the EU membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia https://t.co/k4IknHTGHW — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

«Συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις αποφάσισε να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ιστορική στιγμή. Σήμερα είναι ένα κρίσιμο βήμα στην πορεία σας προς την ΕΕ. Συγχαρητήρια στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Μάγια Σαντού και τον λαό της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Το μέλλον μας είναι μαζί», ανέφερε με ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Προσέθεσε ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να αναγνωρίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας και είναι έτοιμο να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας μόλις ληφθούν υπόψη οι εκκρεμείς προτεραιότητες. Συγχαρητήρια στον γεωργιανό λαό. Μια ιστορική στιγμή στις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας: Το μέλλον της Γεωργίας βρίσκεται εντός της ΕΕ»

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σημείωσε: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο @ZelenskyyUA, την Πρόεδρο @Sandumaiamd και τον πρωθυπουργό @GharibashviliGe. Οι χώρες σας είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και η σημερινή ιστορική απόφαση των ηγετών το επιβεβαιώνει».

Today is a good day for Europe.



Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe



Your countries are part of our European family.



And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στα social media εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών ενώ πρόσθεσε πως πρόκειται για ιστορική στιγμή για τη χώρα του και πρόσθεσε ότι «το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στους κόλπους της ΕΕ». Σημειώνεται πως ο κ. Ζελένσκι παρενέβη στη Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης.