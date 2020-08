Ξέσπασμα Μπάιτεν κατά Ερντογάν – Η αντίδραση της Τουρκίας (video)

Βίντεο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 15 Αυγούστου εμφανίζει τον Τζο Μπάιντεν από τον περασμένο Δεκέμβριο, να ξεσπά εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις στην Άγκυρα.

Στο βίντεο αυτό ο Τζο Μπάιντεν λέει, μεταξύ άλλων, ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην Τουρκία και τάχθηκε υπέρ μιας νέας προσέγγισης των ΗΠΑ προς τον «αυταρχικό» πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στηρίζοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τα σχόλια του Μπάιντεν στους δημοσιογράφους των New York Times επανήλθαν στην επικαιρότητα σε ένα βίντεο με το οποίο ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναδείχθηκε στο δημοφιλέστερο θέμα στο Twitter στην Τουρκία.

Ο υποψήφιος των ΗΠΑ για την προεδρία Τζο Μπάιντεν δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξής του ότι ο Τούρκος Πρόεδρος πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για την ευρύτερη στάση του.

US Presidential Candidate Joe Biden, "We can support those elements in the Turkish leadership that still exist and get more from then, embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup…not by a coup."

Which elements Mr. Biden? Sounds like Gulenists to me. pic.twitter.com/06Uc8anfig

— Yusuf Erim (@YusufErim34) August 15, 2020