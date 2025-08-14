Ξεκίνησε ο ξεριζωμός των κατοίκων στην πόλη της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι «ενέκριναν» σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, τη μεγαλύτερη στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, στο πλαίσιο νέας φάσης των επιχειρήσεών τους με δημόσια διακηρυγμένους στόχους να συντρίψουν τη Χαμάς και να εγγυηθούν την απελευθέρωση των ομήρων που απομένουν.

Στο πεδίο, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρθηκαν χθες σε εξαιρετικά εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη, παρουσία ισραηλινών αρμάτων μάχης και ισχυρές εκρήξεις στις συνοικίες Ταλ αλ Χάουα και Ζαϊτούν, όπου ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε σπίτια.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές, τουλάχιστον 89 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς ή από πυρά του στρατού του Ισραήλ, ανάμεσά τους τουλάχιστον 34 που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια και πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας σε βομβαρδισμό στη Χαν Γιούνις (νότια).

Έπειτα από 22 μήνες πολέμου, η κυβέρνηση του Ισραήλ διέταξε να καταληφθούν το κυριότερο αστικό κέντρο στη Γάζα και παρακείμενοι καταυλισμοί προσφύγων –πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του θυλάκου– ώστε να καταστραφεί αυτό που παρουσιάζεται ως ένα από τα τελευταία οχυρά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Κλιμακώνονται οι επιχειρήσεις στη Γάζα

Το κίνημα κατήγγειλε χθες πολλαπλές «επιθετικές επιδρομές» στην πόλη της Γάζας και την «επικίνδυνη κλιμάκωση» από πλευράς του ισραηλινού στρατού.

Κατά διαταγή του συμβουλίου πολέμου της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο στρατός, που ελέγχει κατά ισραηλινές πηγές τα τρία τέταρτα του θυλάκου, ετοιμάζεται να εξαπολύσει τη νέα φάση των επιχειρήσεων προκειμένου να «απελευθερώσει» τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα και να «νικήσει» της Χαμάς.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ «ενέκρινε το κύριο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων, που δεν υπεισέρχεται σε καμιά λεπτομέρεια για το χρονοδιάγραμμα.

Στους δρόμους της πόλης της Γάζας, οικογένειες έπαιρναν τους δρόμους ξανά, με αποσκευές και στρώματα σε ποδήλατα και κάρα.

Εδώ και «μέρες», ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται «στο νοτιοδυτικό τμήμα της συνοικίας Ζαϊτούν, καταστρέφοντας σπίτια. Άρματα μάχης προωθούνται επίσης στο νότιο τμήμα της Ταλ αλ Χάουα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπού Άχμεντ Αμπάς, 46χρονος το σπίτι του οποίου ισοπεδώθηκε στην Ταλ αλ Χάουα.

«Οι βομβαρδισμοί είναι εξαιρετικά εντατικοί. Έχουν κλιμακωθεί, και εξαπολύονται επίσης πυρά πυροβολικού από την Κυριακή», πρόσθεσε.

«Οι εκρήξεις είναι τεράστιες, γίνονται πολλά αεροπορικά πλήγματα (…) άρματα μάχης είναι ακόμη εδώ, είδα δεκάδες πολίτες να φεύγουν» προς το δυτικό τμήμα της πόλης, ανέφερε η Φατούμ, 51 ετών, που διαμένει, μαζί με τον σύζυγο και την κόρη της, σε σκηνή στην Ταλ αλ Χάουα.

Νέες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Οι προπαρασκευαστικές επιχειρήσεις συνέπεσαν με την ανακοίνωση της Χαμάς πως αντιπροσωπεία του κινήματος έφτασε στην Αίγυπτο για «προκαταρκτικές συνομιλίες» με αιγύπτιους αξιωματούχους για το ενδεχόμενο να κλειστεί συμφωνία για νέα κατάπαυση του πυρός.

Το Κάιρο καταδίκασε χθες βράδυ την ιδεολογία του «μεγάλου Ισραήλ» για την οποία έκανε λόγο μερίδα του ισραηλινού Τύπου και πρόσθεσε πως ζήτησε «διευκρινίσεις» από τις ισραηλινές αρχές για την «απόρριψη της επιλογής της ειρήνης» και της εμμονής στην «κλιμάκωση», σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Προχθές Τρίτη η αιγυπτιακή διπλωματία ανακοίνωνε πως εργάζεται, μαζί με το εμιράτο του Κατάρ και τις ΗΠΑ, για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός 60 ημερών στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωνε την Κυριακή πως το σχέδιο της κυβέρνησής του δεν προβλέπει «να καταληφθεί η Γάζα, αλλά να αποστρατιωτικοποιηθεί».

Απαρίθμησε τους στόχους που θέτει η κυβέρνησή του: «πρώτο, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Δεύτερο, να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι. Τρίτο, η Γάζα να αποστρατιωτικοποιηθεί. Τέταρτο, το Ισραήλ να ασκεί έλεγχο για την ασφάλεια. Και πέμπτο, να υπάρξει ειρηνική πολιτική μη ισραηλινή κυβέρνηση».

Ανησυχία για την τύχη των ομήρων

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντιμέτωπος με ολοένα μεγαλύτερη πίεση, τόσο από την ισραηλινή κοινή γνώμη, που ανησυχεί για την τύχη των 49 ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας –27 εξ αυτών έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον στρατό–, ενώ στο εξωτερικό πολλαπλασιάζονται οι εκκλήσεις να τερματιστούν τα δεινά των δυο εκατομμυρίων και πλέον κατοίκων του παλαιστινιακού θυλάκου που είναι αντιμέτωποι με «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στην ισραηλινή πλευρά, η έφοδος της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 61.722 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζει αξιόπιστα ο ΟΗΕ.

Χθες βράδυ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου σχολίασε τις επανειλημμένες εκκλήσεις να βάλει τέλος στον πόλεμο από πλευράς πρώην αξιωματικών του μηχανισμού ασφαλείας: «τρέφω μεγάλη εκτίμηση γι’ αυτούς, αλλά ξέχασαν το νόημα της λέξης νίκη (…) η πολιτική λύση που προτείνουν είναι στην πράξη συνθηκολόγηση».

Ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου τόνισε «τη σημασία να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και το επίπεδο προετοιμασίας των στρατευμάτων» μέσω της «κλήσης εφέδρων», ακανθώδες πολιτικό ζήτημα καθώς οι υπερορθόδοξοι εβραίοι –ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες δυνητικά στρατεύσιμοι– αρνούνται να καταταχθούν.

Από την άλλη, με ανακοίνωσή της χθες, η Χαμάς κάλεσε να «συνεχιστεί η μαζική κινητοποίηση εναντίον της επίθεσης, της γενοκτονίας και του λιμού» στη Λωρίδα της Γάζας, με «ημέρες πορείας και οργής εναντίον της κατοχής και των υποστηρικτών της» αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο και την Κυριακή, μπροστά στις «σιωνιστικές και τις αμερικανικές πρεσβείες» σε όλο τον κόσμο.