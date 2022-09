Βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας ο Κάρολος

Βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας είναι, πλέον, ο Κάρολος μετά τον θάνατο της Ελισάβετ.

Στην ανακοίνωση του θανάτου της Ελισάβετ αναφέρεται πως «ο Βασιλιάς και η σύζυγός του θα παραμείνουν στο κάστρο Μπαλμόραλ και θα πάνε στο Λονδίνο αύριο».

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022