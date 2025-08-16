CAFE MELI
Τραμπ στο Fox: Στο χέρι του Ζελένσκι να κλείσει η συμφωνία

Σε συνέντευξή του στο Fox News, που έδωσε λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και της συνάντησης που είχε μαζί τιυ, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «πραγματικά είναι τώρα στο χέρι του Ζελένσκι» για να κλείσει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, είπε σε άλλο σημείο στον δημοσιογράφο Σον Χάνιτι και πρόσθεσε: «Δείτε, η Ουκρανία πρέπει να τη δεχτεί. Μπορεί να πουν όχι».

Πρόσθεσε ότι το επόμενο βήμα είναι να οργανωθεί μια τριμερής συνάντηση «με τον Ζελένσκι, τον Πούτιν και εμένα». Αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να παραστεί σε ένα τετ-α-τετ μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προεδρου: «Και οι δύο με θέλουν εκεί – και θα είμαι» είπε. Ήταν δε αισιόδοξος ότι η ειρήνη μπορεί να έλθει «σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα».

Παράλληλα, όμως ο Τραμπ υπαναχώρησε εντελώς από την θέση που είχε πάρει κάποτε ότι θα μπορούσε να επιλύσει τη διαμάχη δύο χωρών «μέσα σε 24 ώρες». Τώρα λέει ότι… δεν το εκτίμησε σωστά: «Νόμιζα ότι θα ήταν η πιο εύκολη να επιλύσω, αλλά ήταν η πιο δύσκολη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Νομίζω ότι αυτά είναι σημεία που διαπραγματευτήκαμε και είναι σημεία στα οποία έχουμε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολλά. Μπορώ να σας πω ότι η συνάντηση ήταν μια θερμή συνάντηση». Πρόσθεσε ότι είναι «πολύ κοντά στο τέλος», αλλά σημείωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει σε αυτό.

Για το ευαίσθητο ζήτημα της ανταλλαγής εδαφών, ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Ρώσο ομόλογό του «σε μεγάλο βαθμό» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Παρασκευής ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει με ανταλλαγές εδαφών και κάποιο είδος εγγύησης ασφάλειας από τις ΗΠΑ.

Σε ερώτημα του δημοσιογράφου σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις που θα έδιναν στη Ρωσία εδάφη που δεν είχε προηγουμένως και τις πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι αυτό ήταν ένα σημείο συμφωνίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι σημεία που διαπραγματευτήκαμε και είναι σημεία στα οποία έχουμε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό», είπε. «Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολλά. Μπορώ να σας πω ότι η συνάντηση ήταν μια θερμή συνάντηση».

Αρνήθηκε, πάντως, να σχολιάσει ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα, όπως είπε και ο ίδιος, για το οποίο διαφώνησαν με τον Ρώσοι πρόεδρο.

Τέλος, σύμφωνα με τα λόγια του Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο των ΗΠΑ, όπως και του ίδιου: «Ο Βλαντίμιρ είπε πριν από λίγο ότι δεν έχει δει ποτέ κανέναν να κάνει τόσα πολλά, τόσο γρήγορα. Είπε ότι η χώρα σας είναι καυτή σαν πιστόλι. Και πριν από ένα χρόνο νόμιζε ότι ήταν νεκρή».

Ακόμη περισσότερο, εξέφρασε τη χαρά του για αυτό που του είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι αν ήμουν πρόεδρος [ενν. όταν άρχισε] δεν θα είχε γίνει ποτέ ο πόλεμος.

