CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που περιορίζει τα συνιστώμενα παιδικά εμβόλια

Μεταξύ άλλων συστήνει τον διαχωρισμό του τριπλού εμβολίου ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς και χορήγηση σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
trump
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που περιλαμβάνει νέες συστάσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών, περιορίζοντας σε 11 τα συνιστώμενα εμβόλια.

ΧΡΥΣΟΣ

Ζητά παράλληλα τον διαχωρισμό του συνδυασμένου εμβολίου ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR) και τη χορήγησή τους σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις στον γιατρό.

SUNSTOP

Κατά την υπογραφή του διατάγματος στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνησή του αναγνωρίζει τις συστάσεις μόνο για 11 εμβολιασμούς «κατά των πιο σοβαρών και επικίνδυνων ασθενειών». Ανέφερε επίσης πως στις ΗΠΑ συστήνονται περισσότερα παιδικά εμβόλια από άλλες χώρες, «ακόμη και διπλάσιες δόσεις από ορισμένες χώρες της Ευρώπης».

MARIS

Ειδικοί δημόσιας υγείας επισημαίνουν πως το πρόγραμμα ανοσοποίησης βασίστηκε σε δεκαετίες συλλογής δεδομένων που δείχνουν ότι τα εμβόλια μπορούν να προστατεύσουν από σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, προειδοποιώντας πως η μείωση των συνιστώμενων εμβολίων θα αφήσει περισσότερα παιδιά ευάλωτα σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

drakon

Η Γερμανία παρέδωσε στο Ισραήλ το πιο προηγμένο υποβρύχιο στη Μέση Ανατολή

10 Αυγούστου 2026

Woke ατζέντα: Τι είναι, πού αποδίδεται ο όρος και πώς εξελίχθηκε

7 Αυγούστου 2026
metanastes theouta

Θέουτα: Το παρασκήνιο της νέας μεταναστευτικής κρίσης

3 Αυγούστου 2026
theouta metanastes

Η Ιταλία αναστέλλει τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της Θέουτα

1 Αυγούστου 2026
spain metanastes

Η Ισπανία υπολογίζει σε 49.000 τους μετανάστες στη Θέουτα, μεγάλη η ανησυχία στην Ευρώπη

31 Ιουλίου 2026
theoyta metanastes

Χάος στη Θέουτα με χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο

31 Ιουλίου 2026
pyrkagia

Πυρκαγιές: Στα όριά της η «Ευρωπαϊκή Πυροσβεστική»

30 Ιουλίου 2026

Οι χώρες που ζουν ήδη σχεδόν χωρίς μετρητά

29 Ιουλίου 2026
anergia

Αυξάνεται συνεχώς η υψηλή ανεργία των νέων

25 Ιουλίου 2026
bernam

Μεγάλη Βρετανία: Κατάργηση του ΦΠΑ στο ρεύμα και σχέδιο κατά της στεγαστικής κρίσης

21 Ιουλίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button