Ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Ελευθερία»

Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων τρίτων χωρών από τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι πολλές χώρες, οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία «ουδέτερων και αθώων παρατηρητών», τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα συγκεκριμένα πλοία δεν προτίθενται να επιστρέψουν στην περιοχή έως ότου διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Η επιχείρηση, με την ονομασία «Project Freedom» (επιχείρηση Ελευθερία), αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα, ώρα Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ θετικές» συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες – όπως είπε – ενδέχεται να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις για όλες τις πλευρές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, εκ μέρους των ΗΠΑ, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, κυρίως του Ιράν. Όπως ανέφερε, πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των πληρωμάτων.

«Πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει ένδειξη καλής θέλησης από όλες τις πλευρές που έχουν συγκρουστεί έντονα τους τελευταίους μήνες» υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι τυχόν παρεμπόδιση της επιχείρησης θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστικό τρόπο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης βίας σε περίπτωση που υπάρξει παρέμβαση.