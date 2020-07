Το τουρκικό Ναυτικό εκπέμπει συνεχώς μήνυμα προς όλους τους ναυτιλομένους, με το οποίο καλεί όποιο πλοίο αντιμετωπίζει πρόβλημα ή βρίσκεται σε κίνδυνο, στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, να το ενημερώνει άμεσα!

Δηλαδή εμφανίζεται ως η μόνη νόμιμη και κυρίαρχη δύναμη σε Αιγαίο και Μεσόγειο.

Το μήνυμα επαναλαμβάνεται διαρκώς και λέει:

“This is Turkish Navy, Turkish navy maintenance watch on channel 16 continuously and have permanent presence in aEGEAN Sea and Eastern Meditteranean .If any merchant ship or fishing boat need assistance it is kindly requested to contact”.

Απευθύνεται σε εμπορικά πλοία και αλιευτικά την στιγμή που για εβδομάδες δεκάδες τουρκικά αλιευτικά πλέουν στο Αιγαίο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί τουρκική προβοκάτσια.

Κάποιο να εκπέμπει σήμα κινδύνου και οι Τούρκοι να σπεύσουν προς «βοήθεια».

Το ενδεχόμενο η Τουρκία να αναπτύξει πυραύλους στα παράλια του Αιγαίου, απέναντι από τα νησιά του Αιγαίου, αποκαλύπτει ο Τούρκος στρατιωτικός αναλυτής, Καντίρ Ντογάν, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Γενί Σαφάκ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία θα αναπτύξει τα συστήματα Bora και Atmaca (πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς, ο οποίος μπορεί να πλήξει πλοία στη θάλασσα) στα παράλια για να αποτρέψει πιθανή επίθεση από την Ελλάδα.

Ένας άλλος τρόπος αποτροπής, σύμφωνα με τον Καντίρ Ντογάν, είναι η χρήση μαχητικών F-16 και drones. «Η Τουρκία έχει περισσότερες από μία στρατιωτικές επιλογές. Τα συστήματά μας έχουν αποδείξει την αξία τους σε διάφορες περιοχές. Η ενεργή χρήση τους στην περιοχή θα αλλάξει τις ισορροπίες στο πεδίο της μάχης», ανέφερε ο Τούρκος αναλυτής αμυντικών θεμάτων.

Την ίδια στιγμή τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν εκτενείς αναφορές για «νικηφόρα» αντίδραση της Τουρκίας απέναντι στη στρατιωτική κινητοποίηση της Ελλάδας, ενώ σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Γενί Σαφάκ» ο πατέρας του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, Τζεμ Γκιουρντενίζ, προειδοποιεί ακόμη και για χρήση του δικαιώματος «αυτοάμυνας» της Τουρκίας σε περίπτωση που η Ελλάδα ανοίξει πυρ.

Σοκτζού: Φτάσαμε στο χείλος του πολέμου

Το πλοίο μας Ορούτς Ρέις ξεκίνησε γεωτρητρικές δραστηριότητες. Όταν η Ελλάδα έστειλε πλοία και αεροπλάνα, πήγαν στην περιοχή τουρκικά F-16 και 18 πολεμικά πλοία. Η ένταση αυξήθηκε. Η Μέρκελ παρενέβη και απεφεύχθη η σύγκρουση.

Γενί Σαφάκ: Το προστατεύουν 15 πλοία

Εξαιτίας του φόβου του Ορούτς Ρέις, οι διακοπές στον ελληνικό στρατό ακυρώθηκαν. Με 15 πολεμικά πλοία, drones και μαχητικά F-16 κατέβηκε η Τουρκία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου όπου ετοιμάζεται για έρευνες το ερευνητικό της σκάφος Ορούτς Ρέις σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, η οποία επισημαίνει ότι τα τουρκικά πολεμικά έκαναν χαμηλές πτήσεις πάνω από το Καστελόριζο. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, το Ορούτς Ρέις το οποίο είναι αγκυροβολημένο στην Αττάλεια συνοδεύεται από δύο βοηθητικά σκάφη, το Άταμαν και το Τζενγκίζ Χαν.

«Τουρκία-Ελλάδα 1–0»

Σε δηλώσεις του στη «Γενί Σαφάκ» ο Τζεμ Γκιουρντενίζ, αναφέρει ότι «μετά τη συμφωνία της Λιβύης, είναι η πρώτη σεισμική έρευνα σε αυτήν την περιοχή. Την τελευταία φορά που η Τουρκία είχε ανακοινώσει έρευνα σε εκείνη την περιοχή ήταν τον Οκτώβριο του 2018, αλλά λόγω του ότι τότε δεν είχε κηρύξει υφαλοκρηπίδα (η Τουρκία) και δεν είχε υπογραφεί η συμφωνία με τη Λιβύη, τελικά η έρευνα δεν έγινε».

Υποστηρίζει μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία προηγείται 1-0 έναντι της Ελλάδας, η οποία από τη στιγμή που δεν έχει δηλώσει υφαλοκρηπίδα στην περιοχή εκείνη δεν έχει δικαίωμα να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή και ότι η υφιστάμενη είναι «ψεύτικη» και η Τουρκία πρέπει να προχωρήσει με την έρευνά της.

«Εάν η Ελλάδα είναι εκείνη που θα ανοίξει πρώτα πυρ, θα έχει προβεί σε σημαντική παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Εάν συμβεί αυτό, η Τουρκία, όπως και κάθε κυρίαρχο κράτος, έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο ΟΗΕ δίνει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, όταν δέχεται επίθεση», υποστήριξε ο Γκιουρντενίζ.

Συνεδρίαση Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου για προαγωγές

Χωρίς ηχηρές αλλαγές στο τουρκικό στράτευμα αναμένεται να συνέλθει σήμερα το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Tο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει για τις προαγωγές των στρατιωτικών στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο εκτιμάται ότι λόγω των εν εξελίξει στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι στρατηγοί θα παραμείνουν στις θέσεις του ακόμη κι αν έχει ολοκληρωθεί η θητεία τους.

Επομένως, στις θέσεις τους αναμένεται να παραμείνουν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Γιασάρ Γκιουλέρ, ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας Χασάν Κιουτσιούκακγιουζ και ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού Αντνάν Οζμπάλ, καθώς και ο αρχηγός ξηράς, Ουμίτ Ντουντάρ. Αναμένονται ωστόσο προαγωγές κάποιων αντιστράτηγων και αντιναύαρχων.

Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, το οποίο αναμενόταν να συνεδριάσει στα τέλη του μήνα, τελικά συνέρχεται νωρίτερα λόγω της αργίας του μπαϊραμιού την άλλη εβδομάδα.