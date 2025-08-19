CAFE MELI
Τουρκία: Υπό αμφισβήτηση η ισότητα των γυναικών

Η DIYANET με σύστασή της προς τις γυναίκες την περασμένη Παρασκευή θέτει υπό έμμεση αμφισβήτηση την ισότητα και τα κληρονομικά δικαιώματα των θυγατέρων.

Το ανώτατο θρησκευτικό όργανο της Τουρκίας, η Προεδρία Θρησκευτικών Υποθέσεων (DΙYANEΤ), είναι ένας πανίσχυρος θεσμός που ελέγχει και καθοδηγεί τους μουσουλμάνους πολίτες της χώρας. Μεταξύ άλλων, διορίζει τους ιμάμηδες που είναι δημόσιοι υπάλληλοι στα 85.000 τζαμιά στη χώρα, ενώ ο προϋπολογισμός του ξεπερνά κατά πολύ όλα τα υπουργεία της κυβέρνησης. Η υπηρεσία παρεμβαίνει έμμεσα στη ζωή των πολιτών, χαρακτηρίζοντας σωστό ή λάθος, αρετή ή αμαρτία (χαράμ) κάθε έκφραση της ζωής τους.

Συνήθης στόχος είναι οι γυναίκες: η συμπεριφορά τους, η ενδυμασία τους, τα στενά φορέματα που αναδεικνύουν τη σιλουέτα τους. Όλα αυτά θεωρούνται αμαρτία. Βέβαια «αμαρτία είναι και οι διακοπές», όπως δήλωσε στο κήρυγμα της Παρασκευής ο Αλί Ερμπάς, ο επικεφαλής της DIYANET.

Τον γνωρίζουμε καλά τον Αλί Ερμπάς. Ήταν εκείνος που στις 20 Ιουλίου του 2020, από την μαρμάρινη σκάλα της Αγίας Σοφίας, κρατώντας το περίφημο σπαθί της «κατάκτησης» στο δεξί του χέρι, έκανε την πρώτο κήρυγμα της Παρασκευής για την μετατροπή του μουσείου της Αγίας Σοφίας στο Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας, μετά από 86 χρόνια.

Στο κήρυγμα της περασμένης Παρασκευής, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της DIYANET, οι συστάσεις προς τις γυναίκες αμφισβητούσαν έμμεσα τα δικαιώματα ισότητας των δυο φύλων που είναι διασφαλισμένα από τον αστικό κώδικα της Τουρκίας του 1926, Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, στους γιους και τις θυγατέρες παραχωρούνται ίσα κληρονομικά δικαιώματα, ενώ κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, οι άνδρες κληρονόμοι έπαιρναν το διπλάσιο μερίδιο από τις γυναίκες κληρονόμους.

Θα αλλάξουν τα κληρονομικά δικαιώματα των θυγατέρων;

Και ενώ η κοσμική νομοθεσία συνεχίζει να ισχύει, ξαφνικά η Προεδρία Θρησκευτικών Υποθέσεων θέτει ζήτημα για τα κληρονομικά δικαιώματα των θυγατέρων: «Η αλλαγή του μέτρου κληρονομίας που όρισε ο Παντοδύναμος Κύριός μας είναι αντίθετη με τη θεϊκή δικαιοσύνη», αναφέρει το κήρυγμα. «Επομένως, η στέρηση κληρονομίας από τις θυγατέρες ή η μη ικανοποίηση των θυγατέρων με το δικαίωμα που τους έχει ανατεθεί από τον Θεό, συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων ενώπιον του Θεού».

Η έμμεση αναφορά για άνιση κατανομή της κληρονομίας στις θυγατέρες, εξόργισε τις γυναίκες της Τουρκίας. Ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών κατηγορούν την DIYANET ότι υπονομεύει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των γυναικών κυρίως των κοριτσιών. Ότι έχει γίνει πολιτικό εργαλείο που παραβιάζει την αρχή της ισότητας που υπαγορεύει το σύνταγμα. Θα δούμε το κατά πόσο η τουρκική κυβέρνηση θα διακινδυνέψει να αλλάξει τον νόμο περί κληρονομίας υποβαθμίζοντας τις γυναίκες.

Ανησυχητικά υψηλή η βία κατά γυναικών στην Τουρκία

Στο μεταξύ η βία κατά των γυναικών στην Τουρκία παραμένει ανησυχητικά υψηλή. Η περασμένη εβδομάδα ήταν από τις χειρότερες σε αριθμό  γυναικοκτονιών. Εννέα γυναίκες δολοφονήθηκαν, κυρίως από τους νυν ή πρώην συζύγους τους. Πέρσι οι γυναικοκτονίες έφτασαν στο υψηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδό από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 2010,  με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι 394 γυναίκες δολοφονήθηκαν το 2024.

