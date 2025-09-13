CAFE MELI
Γρηγόρης

ΔΙΕΘΝΗ

Το ΝΑΤΟ ξεκινά την αποστολή «Ανατολική Φρουρά» για να ενισχύσει τα σύνορα με τη Ρωσία

13/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Τη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ με την ονομασία «Eastern Sentry» (Ανατολική Φρουρά), με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς, ανακοίνωσε ο ΓΓ της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τις εξελίξεις που προκάλεσε η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drone.

Στη νέα αποστολή, δήλωσε από την πλευρά του ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης Άλεξους Γκρίνκεβιτς, θα περιλαμβάνονται νέα μέσα, όπως μαχητικά Rafale από τη Γαλλία, F-16 της Δανίας και επίγειες αντιαεροπορικές μονάδες, απαιτώντας «νέο σχέδιο άμυνας».

Η νέα αποστολή στοχεύει στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ισχύος των αμυντικών μηχανισμών των χωρών του ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Συμμαχίας να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους των μελών της. Ο Ρούτε διαμήνυσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να προστατεύσει τους συμμάχους του από οποιαδήποτε απειλή.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ρωσικά drone να παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό, τον ΝΑΤΟϊκό ή τον Συμμαχικό εναέριο χώρο», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ισχυρή προστασία της Συμμαχίας.

Τόσο ο Ρούτε όσο και ο Γκρίνκεβιτς επισήμαναν ότι η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ αποτελεί την «πρώτη γραμμή» άμυνας της Συμμαχίας. Οι ρωσικοί πύραυλοι, όπως εξήγησαν, φτάνουν σε πόλεις όπως το Ταλίν και το Βίλνιους πολύ γρηγορότερα απ’ ό,τι σε πόλεις όπως η Μαδρίτη ή το Λονδίνο. Τα drone, από την άλλη πλευρά, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη Συμμαχία. Επομένως, η ανατολική πτέρυγα λειτουργεί ως προστατευτικό «τείχος» για όλα τα μέλη της.

«Απερίσκεπτη και απαράδεκτη» η παραβίαση από τη Ρωσία

Ο Ρούτε καταδίκασε τις ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ανεξαρτήτως του σκοπού τους, αν και απέφυγε να σχολιάσει το εάν ήταν σκόπιμες.

«Ανεξαρτήτως αν ήταν ή όχι σκόπιμες, ήταν σε κάθε περίπτωση απερίσκεπτες», δήλωσε. Το περιστατικό παραμένει σοβαρό και υπό αξιολόγηση. «Ήταν μια ομάδα ρωσικών drone. Ακόμα κι αν δεν είχαν πρόθεση να εισέλθουν στην Πολωνία, το τελικό αποτέλεσμα ήταν αυτό… Και φυσικά, αν ήταν σκόπιμη η πρόθεση, τότε το περιστατικό είναι ακόμα πιο σοβαρό. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, είναι απερίσκεπτο. Είναι απαράδεκτο. Οι Ρώσοι ρισκάρουν», ανέφερε.

Ο Ρούτε παραδέχτηκε ότι αν η εισβολή στον εναέριο χώρο της Πολωνίας ήταν σκόπιμη, το περιστατικό θα είχε πολύ σοβαρότερες συνέπειες. Από την πλευρά του, ο στρατηγός Γκρίνκεβιτς επιβεβαίωσε ότι η εισβολή αυτή ήταν μεγαλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη.

