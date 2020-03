Το «καψώνι» Πούτιν σε Ερντογάν που εκνεύρισε τον «σουλτάνο»

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαρ 2020 στις 12:56

Μπορεί οι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κατέληξαν προ ημερών σε συμφωνία για την εμπόλεμη κατάσταση στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, ωστόσο οι σχέσεις τους το τελευταίο διάστημα δεν βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Αυτό μάλιστα αποτυπώθηκε σε ένα αμήχανο στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι κάμερες λίγο πριν από τη συνάντησή τους στη Μόσχα.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ο Πούτιν άφησε τον Ενροτγάν να περιμένει για αρκετή ώρα μέχρι να τον υποδεχτεί.

Ο Ερντογάν και η τουρκική αντιπροσωπεία διακρίνονται στο παρακάτω βίντεο να περιμένουν για περίπου δύο λεπτά πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Μάλιστα, ενώ ο τούρκος πρόεδρος αρχικά στεκόταν όρθιος, στη συνέχεια κάθισε σε έναν καναπέ φανερά προβληματισμένος.

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

Turkish President Recep Tayyip Erdogan was kept waiting by Russian President Vladimir Putin and his delegation before a meeting, a video circulated by Russian media show.https://t.co/JvgU2W487K pic.twitter.com/w73zhBX6ze

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 9, 2020