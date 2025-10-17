CAFE MELI
Γρηγόρης

ΔΙΕΘΝΗ

kids smartphone laptop
Την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο. Την απαγόρευση αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωκοινοβουλίου.

Σχετικά με τη ρύθμιση, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση σε μία από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου. Εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους, ορίστηκε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών.

Η Έκθεση αυτή θα αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού κόσμου ασφαλέστερου για παιδιά και νέους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να οριστεί σε όλη την ΕΕ κατώτατη ηλικία τα 16 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις πλατφόρμες βίντεο και τους βοηθούς AI (τεχνητής νοημοσύνης), εκτός εάν υπάρχει γονική συναίνεση, και κατώτατη ηλικία τα 13 έτη για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο», ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχετική με την απόφαση ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν «τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση, την ψυχική υγεία και την έκθεση σε βλαβερό και παράνομο υλικό».

