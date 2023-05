Τι συμβαίνει με τα μυστηριώδη ιπτάμενα αντικείμενα και πόσο UFO είναι;

The truth is out there («Η αλήθεια είναι εκεί έξω») ήταν η θρυλική φράση της δημοφιλέστατης σειράς επιστημονικής φαντασίας X-Files.

Η σειρά, διαπραγματευόταν τους -υποτίθεται- μυστικούς φακέλους μιας ειδικής ομάδας του FBI, που αναλάμβανε μυστηριώδεις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν εξωγήινοι. Αρκετά χρόνια μετά το τέλος της, το σήριαλ των UFO ζει τις μεγαλύτερες… δόξες του, αλλά αυτή τη φορά, με την πλέον επίσημη «σφραγίδα», αυτή του αμερικανικού Πενταγώνου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα ένα (ακόμα) βίντεο στο οποίο μαχητικά της αεροσκάφη καταγράφουν άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα. Είναι η πολλοστή φορά, τα τελευταία χρόνια, που κάνει τέτοιο. Και η πολλοστή φορά που πυροδοτούνται συζητήσεις. Συνωμοσίας και μη. Καθώς βλέπουμε βίντεο από αντικείμενα να κινούνται τόσο γρήγορα που κάνουν τα πλέον σύγχρονα αμερικανικά μαχητικά να μοιάζουν με… χελώνες, πληθαίνουν οι αναφορές για μπαλόνια και «μπαλόνια» στους ουρανούς διαφόρων χωρών, τα ερωτήματα είναι… βασανιστικά: Τι συμβαίνει με τα UFΟ; Και πόσο… UFO είναι; Τι είναι αυτά τα αντικείμενα; Γιατί τα βλέπουμε τώρα;

Κουκίδες και μπαλόνια

UFO σημαίνει Unidentified Flying Object, στα ελληνικά ΑΤΙΑ, δηλαδή Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα. Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και όρος UAP ο οποίος μεταφράζεται σε Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα. Πάντως, όσο πολυσυζητημένα είναι τα ΑΤΙΑ, εδώ και περισσότερες από 5 δεκαετίες, η αμερικανική -και κατ’ επέκταση και οι υπόλοιπες- κυβέρηση αρνείται κάθε συζήτηση γι’ αυτά. Αυτό όμως αλλάζει, καθώς οι αναφορές από πιλότους αερογραμμών και μαχητικών για μυστηριώδη αντικείμενα- οχήματα που δε μοιάζουν με τίποτα ανθρώπινο, που ακολουθούν τα αεροσκάφη τους, πληθαίνουν. Νωρίτερα, Αμερικανοί και Ρώσοι αστροναύτες και κοσμοναύτες περιέγραφαν παράξενα αντικείμενα που έβλεπαν στα ταξίδια τους το διάστημα, αλλά τίποτα περισσότερο δεν προέκυψε από αυτό, καθώς το πιθανότερο είναι πως επρόκειτο για διαστημικά σκουπίδια.

Έτσι, το 2021 η NASA ανακοίνωσε ότι ανέθεσε σε μια ομάδα ειδικών να ψάξουν τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτά τα μυστηριώδη αντικείμενα. Θα ακολουθούσε δημοσιοποίηση αναφοράς από το Πεντάγωνο, σχετκά με 144 καταγεγραμμένα «γεγονότα» από το 2004 ως το 2021. Αν και πουθενά δεν υπάρχει αναφορά για εξωγήινους και άλλα όντα, τα περισσότερα από τα περιστατικά που αναφέρονται, έχουν καταγραφεί από υπερσύγχρονα συστήματα μαχητικών αεροσκαφών, από κάμερες σε αισθητήρες, ραντάρ, υπέρυθρες, εντοπιστές όπλων και άλλων αεροσκαφών κ.α.

Και έπειτα, ήρθαν τα βίντεο. Αργά, αλλά σταθερά, αποχαρακτηρίζονται οι καταγραφές των μαχητικών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα τρία βίντεο που τραβήχτηκαν το 2004 και το 2015 και διέρρευσαν το 2007 και το 2017, από πιλοτήρια μαχητικών κατέγραψαν αντικείμενα που αιωρούνταν και πετούσαν (και σε μία περίπτωση περιστρέφονταν ενώ πετούσαν). Σε κάποια, τα αντικείμενα μένουν ακίνητα και μετά κινούνται αντίθετα στον άνεμο, κάνουν κινήσεις που είναι αδύνατο να πράξουν αεροσκάφη και πύραυλοι, κινούνται σε εξωπραγματικές ταχύτητες.

Και όλα αυτά, χωρίς να φαίνεται πως έχουν κάποια πηγή πρόωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πιλότοι δυσκολεύονται όχι απλά να ακολουθήσουν, αλλά ακόμα και να καταγράψουν τα αντικείμενα και σχολιάζουν μάλλον… αποσβολωμένοι αυτά που βλέπουν. Τα σχόλια των πιλότων δεν άφηναν καμία αμφιβολία ότι έβλεπαν κάτι πολύ παράξενο. Και αυτά τα περιστατικά δεν ήταν καθόλου μοναδικά. Μια προκαταρκτική έκθεση που εκδόθηκε από το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ODNI) το 2021 ήταν ασαφής, αλλά περιείχε αρκετά για να τροφοδοτήσει τα σενάρια των ουφολόγων: 143 γεγονότα που εξακολουθούν να αποτελούν μυστήριο, περιγράφονται ως αντίκειμενα με «ασυνήθιστα χαρακτηριστικά πτήσης» και πολλά άλλα.

Η αλήθεια είναι ότι -δυστυχώς- αυτό που βλέπουμε εμείς στα βίντεο που αποχαρακτήρισε το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν είναι τίποτε άλλο από κουκίδες -στα καταγραφικά συστήματα των μαχητικών άλλωστε και τα άλλα μαχητικά έτσι εμφανίζονται. Και μετά, ήρθαν και άλλες αναφορές από πιο… ξεκάθαρα αντικείμενα. Ο λόγος για τα μυστηριώδη μπαλόνια τα οποία εμφανίστηκαν στον ουρανό διαφόρων χωρών σε κάθε γωνιά του πλανήτη-και σε ορισμένες περιπτώσεις καταρρίφθηκαν. Και τα μπαλόνια αυτά, φούντωσαν τη συζήτηση ως προς τι ήταν. Μετεωρολογικά μπαλόνια; Μηχανές κατασκοπείας; Κάτι άλλο; Και σε ποιον ανήκαν;

Θεωρίες συνομωσίας, ή μήπως όχι;

Το αστείο είναι ότι η επίσημη εκδοχή ως προς το πιο διάσημο περιστατικό υποτιθέμενης επαφής με εξωγήινους, αυτό του Ρόσγουελ, τον Ιούλιο του 1947, αφορά ένα μετεωρολογικό μπαλόνι. Τότε, ανακοινώθηκε ότι ο αμερικανικός στρατός «είχε την τύχη να συλλέξει τα συντρίμμια ενός ιπτάμενου δίσκου που κατέπεσε σε ράντζο στο Νέο Μεξικό», κάτι που αργότερα διαψεύστηκε από την ίδια πηγή, δηλαδή τον αμερικανικό στρατό. Με τις θεωρίες ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει στα χέρια της έναν ιπτάμενο δίσκο και προσπαθεί να το συγκαλύψει από το κενό να “φουντώνουν”, οι επίσημες Αρχές της χώρας έδωσαν εικόνες, αλλά και εξήγηση: Ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι της υπηρεσίας.

Αυτό, βέβαια, ήταν η αρχή. Ακολούθησαν χιλιάδες παρόμοια “περιστατικά”, τα οποία, όπως έγινε και με το Ρόσγουελ, αποκαλύπτονταν ως ψευδείς ισχυρισμοί. Αλλά οι φαν της θεωρίας που θέλει τις Αρχές διαφόρων χωρών να έχουν στοιχεία στα χέρια τους για ιπτάμενους δίσκους και εξωγήινους πλήθυναν σε τέτοιο βαθμό που πλέον έχουμε και εξειδικευμένους “ουφολόγους” (ναι, έτσι αποκαλούνται).

Οι συνομωσιολόγοι δεν θα έχαναν, λοιπόν, ούτε τώρα την ευκαιρία τους.

Η αποκάλυψη των βίντεο με ΑΤΙΑ τους έχει ωθήσει στη δημιουργία νέων θεωριών συνομωσίας, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως γύρω από τους λόγους για τους οποίους δόθηκαν τώρα στη δημοσιότητα. Και αυτές, κινούνται γύρω από δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι ότι οι αμερικανικές Αρχές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με εξωγήινους και έχουν δεχθεί απειλή για την ανθρωπότητα, οπότε προετοιμάζουν το έδαφος για την πιο συγκλονισιτκή αποκάλυψη της ανθρώπινης ιστορίας: Την επαφή με εξωγήινο πολιτισμό και μάλιστα εχθρικό.

Το άλλο σενάριο είναι ακόμα πιο ευφάνταστο. Βάσει αυτού, οι Αμερικανοί προλειαίνουν το έδαφος για την “αποκάλυψη” ενός εξωγήινου πολιτισμού που μας επισκέπτεται. Το σενάριο θέλει υποτιθέμενους ιπτάμενους δίσκους να εμφανίζονται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, αλλά να είναι στην πραγματικότητα ολογράμματα που σκοπό έχουν να τρομοκρατήσουν την ανθρωπότητα και να την κάνουν να δεχθεί αδιαμαρτύρητα μια νέα τάξη πραγμάτων.

Πιο… λογικές εξηγήσεις

Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι οι συνομωσιολόγοι έχουν… τα δίκια τους να πλέκουν σενάρια, με βάση τον τρόπο με τον οποίο κινούντα τα ΑΤΙΑ. Ειδικοί ωστόσο, εξηγούν ότι αυτό που φαίνεται τόσο τρελό σήμερα, μπορεί να είναι η καθημερινότητα του αύριο. Και εξηγούμε: Είναι πιθανό να πρόκειται για τις δοκιμές πυραύλων ή και μαχητικών επόμενων γενεών υπό άκρα μυστικότητα, ή να πρόκειται για κινεζικά και ρωσικά δημιουργήματα που τώρα δοκιμάζονται. Ότι πρόκειται για κινεζικά, ή ρωσικά, ή ακόμα και (highly classified) αμερικανικά όπλα επόμενης γενιάς που δοκιμάζονται.

Και, είναι αλήθεια ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ευσταθεί. Έχει, άλλωστε, ξαναγίνει. Φανταστείτε, για παράδειγμα, πώς ένιωθε κάποιος που έβλεπε τις δοκιμές ενός F-117 stealth στα 50s ή 60s… Ναι, από τα τέλη του ’40 δοκιμάζονται τεχνολογίες σαν τη Stealth και μαλιστα με εμφάνιση παρόμοια με των σημερινών. Ποιος, λοιπόν, τη δεκαετία του 60 ή του 70 θα έβλεπε ένα σημερινό stealth και δεν θα πίστευε πως είδε ιπτάμενο δίσκο; Το ερώτημα είναι, εάν πρόκειται γι’ αυτό το σενάριο, ποιος αναπτύσσει αυτά τα οχήματα. Πρόκειται για άκρως απόρρητα στρατιωτικά προγράμματα των ΗΠΑ, για κινεζικά υπερόπλα, ή προγράμματα κάποιας άλλης χώρας;

Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να μην πρόκειται για drones επόμενης γενιάς, αλλά για ό,τι έχουμε… συνηθίσει να βλέπουμε στον ουρανό: Αστέρια. Μπορεί, λοιπόν, να πρόκειται για μια σύνοδο πλανητών. Όταν, για παράδειγμα ένας πλανήτης περνά μπροστά από έναν άλλο, στον ουρανό βλέπουμε ασυνήθιστες κινήσεις φωτεινών σημάτων. Στην περίπτωση των μυστηριωδών μπαλονιών, υπάρχει η υποψία ότι το ένα από αυτά που καταρρίφθηκαν στις ΗΠΑ ήταν ένα τηλεκατευθυνόμενο αερόστατο ενός φαν κλαμπ των αερόστατων. Του ίδιου κλαμπ που έχει αναφέρει ότι αγνοεί πού βρίσκετια ένα από τα μπαλόνια του.

Οι επιστήμονες, συγκεκριμένα οι αστροφυσικοί, λένε ότι έχουν την πιθανή -λογική- εξήγηση, ή καλύτερα αρκετές πιθανές εξηγήσεις γι’ αυτό που εμφανίζεται στα βίντεο των αεροσκαφών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Κάποιες από αυτές τις εξηγήσεις περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικά φαινόμενα, αντικατοπτρισμούς και αντανακλάσεις. Ή, μπορεί το ζήτημα να είναι ηλεκτρονικής και μηχανολογικής φύσεως. Μπορεί, για παράδειγμα να πρόκειται για bugs. Δηλαδή κάποια σφάλματα ή ανεπιθύμητες ενέργειες που προέκυψαν στον κώδικα των συστημάτων κατοπτρισμού και τις οθόνες των μαχητικών αεροσκαφών.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, στο παρελθόν, έχει τρέξει τρία προγράμματα για να καθησυχάσει το κοινό και να απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι κάποιος κρύβει μια “αλήθεια” για εξωγήινους που μας επισκέπτονται. Το δεύτερο, το Project Grudge έδωσε απαντήσεις σε όλες τις ως τότε θεάσεις UFO, ενώ αργότερα, στο διάστημα 1952-69, το Project Blue Book, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, εξέτασε 12.618 περιστατικά, αφήνοντας “άλυτα” 701, αλλά με τη βεβαιότητα ότι δεν υπήρχε… τίποτα εξωγήινο σε αυτά. Το project αυτό έκλεισε όταν το Πανεπιστήμιο ζήτησε να σταματήσει η χρηματοδότησή του, καθώς δεν έβρισκε κανένα νόημα στο να συνεχίσει την έρευνα.

Πέρα από τους ουφολόγους, όπως το πρώην μέλος του συγκροτήματος Blink-182, Τομ Ντελόνζ που αφιέρωσε τη ζωή του στην έρευνα των UFO, υπάρχουν άνθρωποι, πρώην και νυν αξιωματούχοι, οι οποίοι πιέζουν για περαιτέρω έρευνες, που θα ρίξουν φως στην “ταυτότητα” των ΑΤΙΑ. Ένας εξ αυτών είναι ο πρώην ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας των ΗΠΑ, Δημοκρατικός από τη Νεβάδα, Χάρι Ράιντ. Ο Ράιντ, χρόνια τώρα πιέζει για περαιτέρω έρευνα στα αγνώστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα. Γιατί, όπως λέει, όχι μόνο “ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί”, αλλά και επειδή θεωρεί ότι μια επιστημονική ματιά θα δείξει εάν υπάρχουν πιθανότητες επιπλοκών στην εθνική ασφάλεια, ή την ασφάλεια των πτήσεων.

Για το θέμα έχουν τοποθετηθεί και σχεδόν όλοι οι πρόεδροι των ΗΠΑ, υποψήφιοι και μη. Ξεχωρίζουν, η υπόσχεση της Χίλαρι Κλίντον ότι θα αποχαρακτήριζε όλα τα άκρως απόρρητα αρχεία που αφορούν UFOs, του Μπιλ Κλίντον και του Μπαράκ Ομπάμα ότι… απογοητεύτηκαν, ερευνώντας τα αρχεία και του Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι αυτά που είδε “είναι αρκετά ενδιαφέροντα”. Σε καμία περίπτωση πάντως, δεν αφέθηκε καν υπονοούμενο για εξωγήινες “επισκέψεις”. Απ’ ό,τι φαίνεται, λοιπόν, ο Ε.Τ. ο εξωγήινος, θα πρέπει να περιμένει.