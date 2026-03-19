CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΔΙΕΘΝΗ

Τι είναι το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Μια ισραηλινή επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, σηματοδότησε σημαντική κλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή.

Η αντίδραση του Ιράν ήταν άμεση και σφοδρή, με επιθέσεις σε μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις γειτονικών χωρών του Κόλπου, γεγονός που εκτίναξε τις τιμές του πετρελαίου και ώθησε τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιήσει ότι η χώρα του θα μπορούσε να πλήξει το South Pars αν το Ιράν δεν σταματούσε.

ΧΡΥΣΟΣ

Το South Pars αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου παγκοσμίως αποθέματος φυσικού αερίου. Το Ιράν μοιράζεται το πεδίο με το Κατάρ, το οποίο ονομάζει τη δική του περιοχή North Dome.

Το συνολικό αποθεματικό του κοιτάσματος, εκτιμάται σε 1.800 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια εκμεταλλεύσιμου φυσικού αερίου, αρκετό για να καλύψει τις παγκόσμιες ανάγκες για περίπου 13 χρόνια.

NOVA

Για το Ιράν, η παραγωγή αερίου από το South Pars αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας για εσωτερική χρήση.

Προηγούμενες διακοπές στην τροφοδοσία αερίου είχαν προκαλέσει ελλείψεις ρεύματος και θέρμανσης, γεγονός που καθιστά κάθε επίθεση στο πεδίο κρίσιμη για την καθημερινή ζωή στη χώρα.

Παγκόσμιες επιπτώσεις και η αντίδραση του Ιράν

Οι αραβικές χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις και πιο συγκεκριμένα, τα ΗΑΕ τις χαρακτήρισαν «σοβαρή κλιμάκωση» που απειλεί την παγκόσμια ενέργεια και την ασφάλεια στην περιοχή, ενώ το Κατάρ τις αποκάλεσε «επικίνδυνο και ανεύθυνο βήμα».

Σε αντίποινα, το Ιράν προχώρησε σε επιθέσεις σε σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κύριο ενεργειακό κέντρο του Κατάρ, καθώς και σε διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν αν κριθεί απαραίτητο.

Η επίθεση αυτή προστίθεται σε μια ήδη παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, ενώ οι ζημιές στις υποδομές φυσικού αερίου απειλούν να επεκτείνουν τις καθυστερήσεις στην παραγωγή για μήνες ή και χρόνια, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Back to top button