Τι είναι το «Μεγάλο Ισραήλ» στο οποίο πιστεύει ο Νετανιάχου

15/08/2025
Στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ» αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναβίωσε την Τρίτη (12/8) τις εκκλήσεις να «επιτραπεί» στους Παλαιστίνιους να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο στρατός προετοιμάζεται για μια ευρύτερη επίθεση στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης την Τρίτη στην τηλεόραση i24NEWS, δημοσιογράφος ρώτησε τον Νετανιάχου εάν πιστεύει στο «όραμα» ενός «Μεγάλου Ισραήλ». «Απολύτως» απάντησε δύο φορές ο πρωθυπουργός.

Η έκφραση «Μεγάλο Ισραήλ» αναφέρεται στα σύνορα που περιγράφονταν στη Βίβλο την εποχή του βασιλιά Σολομώντα, τα οποία περιλάμβαναν τη Δυτική Όχθη αλλά και ένα μέρος των εδαφών που βρίσκονται στις γειτονικές χώρες (Ιορδανία, Λίβανος και Συρία), εδάφη που υπερεθνικιστές Ισραηλινοί ονειρεύονται να καταλάβουν.

Έντονες αντιδράσεις από αραβικές χώρες

Αρκετές αραβικές χώρες καταδίκασαν σήμερα τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αρχίζοντας από την Αίγυπτο και την Ιορδανία που κατήγγειλαν «κλιμάκωση» και «απειλή της κυριαρχίας» των χωρών της περιοχής.

Η Αίγυπτος, της οποίας το Σινά καταλήφθηκε από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967, δήλωσε την Τετάρτη ότι καταδικάζει όσα αναφέρθηκαν σε ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτό που αποκαλείται «το Μεγάλο Ισραήλ».

Το Κάιρο «ζήτησε διευκρινίσεις για το θέμα αυτό, σε ό,τι αυτό αντικατοπτρίζει σε όρους πρόκλησης αστάθειας, απόρριψης της επιλογής της ειρήνης στην περιοχή και επιμονής στην κλιμάκωση», έγραψε το υπουργείο Εξωτερικών.

Από την πλευρά της, η ιορδανική διπλωματία κατήγγειλε μια «επικίνδυνη προκλητική κλιμάκωση και μια απειλή στην κυριαρχία των χωρών».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ καταδίκασε σήμερα «τις δηλώσεις που προέρχονται από την οντότητα κατοχής σε σχέση με αυτό που αποκαλείται ”το όραμα του Μεγάλου Ισραήλ” και που αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τις επεκτατικές φιλοδοξίες της οντότητας αυτής».

«Οι δηλώσεις αυτές συνιστούν μια σαφή πρόκληση για την κυριαρχία των χωρών», πρόσθεσε το υπουργείο.

Η Σαουδική Αραβία εξέφρασε την Τετάρτη «την πλήρη απόρριψη ιδεών και εποικιστικών και επεκτατικών σχεδίων που υιοθετήθηκαν από τις ισραηλινές αρχές κατοχής», επαναλαμβάνοντας «το ιστορικό και νομικό δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ιδρύσει το ανεξάρτητο κράτος του».

Τον Φεβρουάριο, αρκετές αραβικές χώρες, εκ των οποίων η Σαουδική Αραβία, είχαν καταδικάσει δηλώσεις του Νετανιάχου που υποδήλωναν την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή
CNN, Arab Weekly, ΑΠΕ-ΜΠΕ
