Σε θέσεις μάχης Δύση και Ρωσία με φόντο την προσάρτηση

Ενδείξεις περαιτέρω κλιμάκωσης στο ουκρανικό μέτωπο, μετά τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων σε Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, καθώς η Μόσχα ετοιμάζει «φιέστα» προσάρτησης για αύριο, την ώρα που η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί τους απειλούν με αντίμετρα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη στον υψηλότερο βαθμό για αύριο, Παρασκευή, με στόχο να συζητήσει με τους αξιωματούχους γα θέματα ασφάλειας και άμυνας τις επόμενες κινήσεις του Κιέβου.

Εκπρόσωπος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογραμμίζει ότι η Ουκρανία θα απαντήσει «πολύ σκληρά» σε περίπτωση που η Ρωσία προχωρήσει σε προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της χώρας.

Ο Ζελένσκι, πάντως, στην ανακοίνωσή του δεν έκανε καμία αναφορά στην τελετή που έχει ανακοινωθεί από τη ρωσική κυβέρνηση για αύριο.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, το ρωσικό πρακτορείο Ria μετέδωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στο Κρεμλίνο η τελετή υπογραφής των συνθηκών που θα σημάνουν προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών στη Ρωσία.

Το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων, βέβαια, δεν αναγνωρίζεται από το Κίεβο και τη Δύση, ωστόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει τη διαδικασία.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο πρόεδρος της Ρωσίας θα κάνει μια ομιλία, όχι προεδρικό διάγγελμα και πως ο ακριβής χρόνος της ομιλίας θα ανακοινωθεί αργότερα.

Οι φιλορωσικές αρχές στις ουκρανικές περιοχές του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ανακοίνωσαν χθες ότι ζήτησαν την ενσωμάτωσή τους στη Ρωσία από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι ο πληθυσμός της δημοκρατίας ενέκρινε την απόφαση στο δημοψήφισμα» σύμφωνα με τα λεγόμενα του Λεονίντ Πασέτσνικ, αυτονομιστή ηγέτη του Λουγκάνσκ.

Η συνολική έκταση που πρόκειται να γίνει de facto μέρος της Ρωσίας ανέρχεται στο 15% περίπου της Ουκρανίας και περιλαμβάνει περίπου τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους.

Ήδη οι φιλορώσοι ηγέτες των συγκεκριμένων περιοχών έχουν μεταβεί στη Μόσχα για να οριστικοποιήσουν την προσάρτησή τους στη ρωσική ομοσπονδία.

Μετά την ανακοίνωση για προσάρτηση των τεσσάρων αυτών περιοχών, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι προχωρήσουν σε μέτρα που θα έχουν «οικονομικό κόστος στη Μόσχα» τις επόμενες ημέρες, ως αντίποινα στα «ψευδή» όπως τα χαρακτήρισαν δημοψηφίσματα. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν εξετάζουν τους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας για τις μελλοντικές κυρώσεις

Χθες, άλλωστε, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα προτείνει νέα, όγδοη σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, ως αποτέλεσμα «της κλιμάκωσης από πλευράς Μόσχας με τα δημοψηφίσματα και την απειλή του Πούτιν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα».

«Δεν αποδεχόμαστε τα εικονικά δημοψηφίσματα ούτε κανενός είδους προσάρτηση στην Ουκρανία. Και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώσει γι’ αυτή την περαιτέρω κλιμάκωση. Έτσι, σήμερα, προτείνουμε από κοινού μια νέα δέσμη καυστικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

