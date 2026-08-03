Θέουτα: Το παρασκήνιο της νέας μεταναστευτικής κρίσης

Στη Θέουτα εικόνες συνοριακής κατάρρευσης: άνθρωποι επιχειρούν να περάσουν από την παραλία, κολυμπάνε γύρω από τον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, διασχίζουν τα περάσματα που χωρίζουν το Μαρόκο από την ισπανική πόλη. Η Μαδρίτη και το Ραμπάτ έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κατά μήκος των συνόρων, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός μετέβη στη Θέουτα μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών για συσκέψεις με την τοπική κυβέρνηση, την Αστυνομία, την Πολιτοφυλακή, τον Ερυθρό Σταυρό και τους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 60.000 άνθρωποι πέρασαν μέσα σε ένα 24ωρο στη Θέουτα. Ο αριθμός αυτός εμφανίστηκε σε ανακοίνωση της ισπανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας με αναφορά στο υπουργείο Εσωτερικών, αλλά η ανάρτηση αποσύρθηκε χωρίς εξήγηση.

Επομένως, το μέγεθος της ροής παραμένει προσωρινό και δεν πρέπει ακόμη να θεωρηθεί οριστικό. Επιβεβαιωμένο είναι ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν ή κατάφεραν να περάσουν, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 72 νεκροί στη θάλασσα και οι τοπικές δομές βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια κρίση χωρίς προηγούμενο ως προς την ταχύτητά της.

Η σημασία όσων συμβαίνουν δεν περιορίζεται στην Ισπανία. Η Θέουτα, μαζί με τη Μελίγια, αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την αφρικανική ήπειρο. Από τη στιγμή που κάποιος περνά στην πόλη βρίσκεται σε ισπανικό, άρα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Επομένως, μια ρήξη στον έλεγχο αυτού του συνόρου μπορεί να μετατραπεί μέσα σε λίγες ώρες σε ζήτημα για ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν.

Η αυξανόμενη πίεση

Η τελευταία έκρηξη δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Τα επίσημα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών καταγράφουν μια σταθερή και ιδιαίτερα απότομη αύξηση των παράτυπων εισόδων στη Θέουτα μέσω της χερσαίας διαδρομής. Το 2022 καταγράφηκαν 1.114 αφίξεις, ενώ το 2023 ήταν 1.068. Το 2024 υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν στις 2.531, καταγράφοντας αύξηση 137%. Το 2025 ο αριθμός τους αυξήθηκε εκ νέου στις 3.523 αφίξεις, κατά 39,2% περισσότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η τάση επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο το 2026. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 2.826 χερσαίες αφίξεις στη Θέουτα, έναντι 1.133 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αύξηση 149,4%.

Οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν τη μαζική είσοδο των τελευταίων ημερών του Ιουλίου, η οποία θα μεταβάλει δραματικά τον ετήσιο απολογισμό.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική επειδή η αύξηση στη Θέουτα καταγράφηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνολικές παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρώπη μειώνονται. Η Frontex κατέγραψε σχεδόν 178.000 διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. το 2025, αριθμό μειωμένο κατά 26%. Κατά το α’ φετινό εξάμηνο οι διελεύσεις μειώθηκαν κατά 37%, σε λίγο περισσότερες από 49.000. Η Δυτική Μεσόγειος, όμως, ήταν η μοναδική μεγάλη μεταναστευτική διαδρομή που παρουσίασε αύξηση περίπου 17%.Αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο συμπέρασμα: η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει απαραίτητα μια ομοιόμορφη αύξηση σε όλα τα σύνορά της. Υπάρχει συνεχής μετατόπιση των διαδρομών. Οταν μια οδός περιορίζεται, τα κυκλώματα των διακινητών και οι ίδιοι οι μετανάστες αναζητούν άλλο πέρασμα. Και η Θέουτα, με το ευρωπαϊκό έδαφος να βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από το Μαρόκο, μπορεί να μετατραπεί στην πιο άμεση επιλογή.

Η κρίση του 2021

Η Ευρώπη είχε ήδη δει πόσο γρήγορα μπορεί να ανοίξει αυτή η πύλη. Τον Μάιο του 2021 περίπου 8.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε 24 ώρες, ανάμεσά τους οικογένειες και πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι. Χιλιάδες κολύμπησαν γύρω από τα θαλάσσια σύνορα ή πέρασαν μπροστά από Μαροκινούς συνοριοφύλακες, ενώ η Ισπανία ανέπτυξε στρατιωτικές και πρόσθετες αστυνομικές δυνάμεις.

Η ετήσια έκθεση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών για το 2021 μάλιστα σημείωνε ρητά ότι τα τακτικά στατιστικά στοιχεία για τη Θέουτα δεν περιλάμβαναν τις εισόδους της 17ης και της 18ης Μαΐου, γεγονός που εξηγεί γιατί οι επίσημοι ετήσιοι πίνακες εμφανίζουν πολύ χαμηλότερο αριθμό από το πραγματικό μέγεθος της κρίσης.

Το επεισόδιο εκείνο δεν αντιμετωπίστηκε αποκλειστικά ως αυθόρμητη μεταναστευτική κίνηση. Συνέπεσε με τη διπλωματική σύγκρουση Ισπανίας και Μαρόκου για την περίθαλψη στην Ισπανία του ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο, Μπραχίμ Γκάλι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε επισήμως τη χρήση του συνοριακού ελέγχου και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων ως μέσο πολιτικής πίεσης εναντίον κράτους-μέλους. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. περιλαμβάνει σήμερα το επεισόδιο της Θέουτα στις χαρακτηριστικές ευρωπαϊκές περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστών από τρίτες χώρες. Η κρίση του 2021 αποκάλυψε τη βασική γεωπολιτική αδυναμία της Θέουτα: η ασφάλεια ενός ευρωπαϊκού συνόρου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη διάθεση μιας τρίτης χώρας να εμποδίζει τις αναχωρήσεις. Οταν η συνεργασία Μαδρίτης και Ραμπάτ λειτουργεί, οι περισσότερες προσπάθειες σταματούν στη μαροκινή πλευρά.

Οταν η συνεργασία ατονεί ακόμη και για λίγες ώρες, η πίεση μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη.

Κατέρρευσαν οι δομές

Η Θέουτα δεν διαθέτει τις υποδομές μιας μεγάλης ευρωπαϊκής περιφέρειας. Είναι μια περιορισμένη εδαφικά πόλη, αποκομμένη από την ηπειρωτική Ισπανία και περικυκλωμένη από μαροκινό έδαφος και θάλασσα. Η τοπική κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ήδη από τις 29 Ιουλίου ότι οι δυνατότητες υποδοχής είχαν ξεπεραστεί και ζήτησε να εξεταστεί η δημιουργία ενιαίου κέντρου διοίκησης για τη διαχείριση της κρίσης.

Η πίεση ήταν εμφανής και πριν από τη σημερινή έκρηξη. Ηδη από τον περσινό Ιούλιο η Θέουτα φιλοξενούσε 528 ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες, ενώ η επίσημη συνήθης δυναμικότητα του τοπικού συστήματος είχε υπολογιστεί μόλις στις 27 θέσεις. Η τοπική κυβέρνηση μιλούσε για υπερκάλυψη 1.855% σε σχέση με τη συνήθη δυναμικότητα και υποστήριζε ότι η πόλη δεν μπορούσε να διαχειριστεί μόνη της το βάρος.

Αυτή η αναντιστοιχία αποτελεί ζήτημα ανθρωπιστικό, διοικητικό και ασφαλείας. Οταν χιλιάδες άνθρωποι περνούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι Αρχές πρέπει να πραγματοποιήσουν ταυτοποίηση, υγειονομικό έλεγχο, καταγραφή βιομετρικών στοιχείων, εξέταση αιτημάτων ασύλου και διαχωρισμό ανηλίκων και ευάλωτων προσώπων. Εάν οι αριθμοί υπερβαίνουν τις δυνατότητες των υπηρεσιών, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι γεμίζουν τα κέντρα υποδοχής. Είναι ότι μειώνεται η δυνατότητα του κράτους να γνωρίζει ποιος πέρασε, με ποιο καθεστώς και πού κατευθύνεται.

Η απειλή δεν είναι ο κάθε μετανάστης που επιχειρεί να φτάσει στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που αναζητούν εργασία, ασφάλεια ή καλύτερες συνθήκες ζωής, συχνά θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.

Η απειλή βρίσκεται στην κλίμακα, στην ταχύτητα και την πολιτική αξιοποίηση των ροών. Πρώτον, μια μαζική είσοδος μπορεί να ακυρώσει στην πράξη τους συνήθεις μηχανισμούς ελέγχου και καταγραφής. Δεύτερον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτες χώρες ως διαπραγματευτικό όπλο απέναντι στην Ε.Ε. Τρίτον, μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης, ενισχύοντας μονομερείς συνοριακούς ελέγχους και αμφισβητώντας την ελεύθερη κυκλοφορία. Η τελευταία κρίση παρήγαγε ήδη τέτοιες αντιδράσεις. Η Γαλλία ανακοίνωσε ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορά της με την Ισπανία. Η ιταλική κυβέρνηση, δε, αρχικά την Παρασκευή απείλησε ακόμη και με μέτρα που θα περιορίζουν τη συμμετοχή της Ισπανίας στον χώρο Σένγκεν, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε μονομερή περιορισμό των εισόδων από την ισπανική επικράτεια στη δική της.

Ανεξαρτήτως πάντως των μονομερών κινήσεων από κάθε χώρα που βρίσκεται πλησίον της Ιβηρικής, γίνεται πλέον πολύ εύκολα αντιληπτό το πόσο γρήγορα μια κρίση στα σύνορα Μαρόκου και Θέουτα μπορεί να μεταφερθεί στα σύνορα Ισπανίας και Γαλλίας και να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκή πολιτική σύγκρουση. Αυτή είναι ίσως η σοβαρότερη ευρωπαϊκή διάσταση: μια χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να ανεχθεί μια μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα, αλλά το κόστος μεταφέρεται στο εσωτερικό της Ενωσης. Αν τα κράτη-μέλη απαντούν κλείνοντας τα μεταξύ τους σύνορα, τότε η πίεση δεν απειλεί μόνο την Ισπανία. Απειλεί μία από τις θεμελιώδεις κατακτήσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Τα νέα εργαλεία της Ε.Ε.

Η Ε.Ε. αναγνώρισε αυτό τον κίνδυνο, μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας και στην ανατολική Ευρώπη. Ο αναθεωρημένος Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης να περιορίζουν τα σημεία διέλευσης, να μειώνουν τις ώρες λειτουργίας τους και να ενισχύουν την επιτήρηση.

Παράλληλα, το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Ιουνίου.

Προβλέπει ενιαίες διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφής και μηχανισμό αλληλεγγύης για τα κράτη που δέχονται δυσανάλογη πίεση.

Η Ισπανία έχει επενδύσει και στην τεχνολογική ενίσχυση των συνόρων. Τον Οκτώβριο του 2025 ενέκρινε κατεπείγουσα δαπάνη σχεδόν 5 εκατ. ευρώ για την τοποθέτηση αισθητήρων στον φράχτη μεταξύ της Θέουτα και του Μαρόκου.

Ωστόσο, κανένα σύστημα αισθητήρων και κανένας φράχτης δεν αρκούν όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινούνται ταυτόχρονα προς ένα περιορισμένο συνοριακό μέτωπο.

Εργαλειοποίηση από ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο άνθρωπος που οικοδόμησε την προεκλογική του εκστρατεία το 2024 σε μεγάλο βαθμό στο Μεταναστευτικό, δεν έχασε χρόνο με τις κρίσιμες και πάλι για τη συνέχεια του έργου του ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να εργαλειοποιήσει τις εικόνες από τη Θέουτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε μέσω του Fox News να υπογραμμίσει, επαναφέροντας το ζήτημα στην αμερικανική επικαιρότητα, πως «αν κερδίσει η λάθος πλευρά τις εκλογές, οι εικόνες της Ισπανίας θα είναι καθημερινότητα για τις ΗΠΑ».

Το ζήτημα και ο τρόπος με τον οποίο αυτό κινητοποιεί δυνάμεις είτε εντός είτε ακόμη και εκτός της Ενωσης είναι ενδεικτικό των αντανακλαστικών δύο πόλων που θα κάνουν τα πάντα για να προτάξουν -με το αζημίωτο της εξουσίας ή της παραμονής σε αυτή- τη δική τους οπτική. Είναι πάντως αυτή η οπτική που, όπως αποδεικνύεται, δεν λύνει τον γόρδιο δεσμό της μετανάστευσης, απλώς τον παραπέμπει χρονικά και τοπικά. Η Θέουτα αποτελεί μια ευρωπαϊκή νησίδα πάνω στην αφρικανική ήπειρο. Αυτή η ιδιαιτερότητα την καθιστά ταυτόχρονα σύνορο, μεταναστευτικό πέρασμα και γεωπολιτικό μοχλό πίεσης – οποιαδήποτε ομοιότητα με την Κρήτη και τη Γαύδο στα ανατολικά της Μεσογείου κάθε άλλο παρά συμπτωματική είναι…

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η πίεση είχε ήδη υπερδιπλασιαστεί πριν από την τελευταία κρίση. Το προηγούμενο του 2021 είχε αποδείξει ότι η συνεργασία με το Μαρόκο μπορούσε να μετατραπεί σε πολιτικό διαπραγματευτικό χαρτί. Και οι σημερινές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης δείχνουν ότι η πρώτη συνέπεια μιας μαζικής ροής δεν είναι απαραίτητα η μετακίνηση των ανθρώπων προς τον Βορρά, αλλά η επιστροφή των εσωτερικών συνόρων και η πολιτική αποσύνδεση των κρατών-μελών.

Η Θέουτα δεν συνιστά σήμερα από μόνη της μια υπαρξιακή μεταναστευτική απειλή για μια ήπειρο 450 εκατομμυρίων κατοίκων.

Αποτελεί όμως το σημείο στο οποίο αποκαλύπτεται πόσο ευάλωτη παραμένει η Ευρώπη όταν ο έλεγχος των εξωτερικών της συνόρων εξαρτάται από τρίτες χώρες, όταν οι τοπικές υποδομές καταρρέουν μέσα σε ώρες και όταν τα κράτη-μέλη αντιδρούν πρώτα εθνικά και έπειτα ευρωπαϊκά.

Η πραγματική απειλή, επομένως, δεν είναι μόνο πόσοι άνθρωποι μπορούν να περάσουν τον φράχτη. Είναι πόσο γρήγορα ένα πέρασμα στην αφρικανική ακτή μπορεί να ανοίξει ένα πολιτικό ρήγμα στην καρδιά της Ευρώπης.